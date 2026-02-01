Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din farfurie”

Răzvan Simion (45 de ani) și-a schimbat radical stilul de vaiță. A renunțat la fumat, și-a revizuit obiceiurile alimentare și a renunțat la alimentul cel mai nociv pentru organismul uman: „otrava albă din farfurie”. Matinalul de la Antena 1 a recunoscut că a fost o schimbare grea și a vorbit despre sevrajul prin care a trecut.

În urmă cu doi ani, Răzvan Simion s-a decis să adopte un stil de viață echilibrat și sănătos. Primul pas a fost să renunțe la viciul fumatului, provocare ce i-a pus la încercare ambiția, răbdarea și echilibru emoțional. După aproape 30 de ani de fumat, matinalul de la Antena 1 s-a văzut în fața unei hotărâri curajoase și plină de înțelepciune.

Răzvan Simion a renunțat să mai consume cel mai periculos aliment

Renunțarea la fumat nu a fost singura schimbare. Conștient că și alimentația are un rol esențial în sănătatea sa și în menținerea unei stări de bine, Răzvan Simion a început să taie de pe listă cele mai nocive alimente pe care le consuma. Printre ele se numără și zahărul, numit de nutriționișit „otrava din farfurie”.

În lupta sa cu dependența de zahăr, matinalul de la Antena 1 a recunoscut că renunțarea la „otrava albă” din farfurie a venit cu sevrajul asociat cu eliminarea zahărului din dietă, provocare despre care spune că a fost o adevărată încercare.

„Am renuțat la fumat, după 28 de ani de băgat puternic. Nu mai mănânc zahăr, beau apă alcalină, fac tot felul de terapii interesante. Mâncam zahăr rafinat foarte mult… Mâncam dulce, din sculare-n culcare, uneori chiar și-n somn. Exact cum m-am lăsat de fumat, de azi pe mâine, și de toate chestiile care ar putea să-mi facă rău, m-am lăsat și de zahăr. De mâine nu mai mănânc zahăr, să văd ce se întâmplă. Sevrajul a fost mai tare decât la țigări. E pe modelul am doi drăcușori și pe umeri și unul zice „mănâncă savarina aia’ și celălalt „n-auzi ce a zis ăsta, să mănânci?’. E greu. Asta cu zahărul mi-a fost cel mai greu”, a dezvăluit Răzvan Simion, în podcastul lui Teo Trandafir.

