Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”

„Netza cu Răzvan și Dani” va împlini 18 ani de existență la Antena 1 în luna februarie. Răzvan Simion se mândrește cu o carieră în televiziune de peste două decenii, de când este în fața publicului. Acesta a vorbit despre matinalul pe care îl moderează și cât de multe s-au schimbat de la prima apariție.

Prezentatorul a vorbit despre adaptarea continuă într-un domeniu aflat într-o schimbare rapidă, precum televiziunea. El recunoaște că formatul emisiunii nu mai este același ca la început, însă aceste modificări nu sunt întâmplătoare, ci vin ca răspuns la cerințele publicului și ale pieței media. Spre deosebire de alte producții care nu au reușit să țină pasul cu noile tendințe, „Neatza” a evoluat constant, ceea ce explică performanța și longevitatea sa.

Cu toate că multe persoane ar alege să schimbe direcția profesională, Răzvan Simion rămâne la cârma emisiunii și de acum înainte alături de colegii săi creând multă bucurie pentru fanii din fața ecranelor. El se declară optimist în privința viitorului show-ului, afirmând că succesul constant și dorința de a aduce zilnic elemente noi îi oferă motivația de a continua încă mulți ani.

„Da și nu! Că numărul de prezentatori a crescut și pentru că dinamica s-a modificat foarte tare… Dinamica subiectelor, dinamica invitaților… Asta e cerința pieței și cumva și noi am urmat-o în zona asta. Unii nu țin pasul, de la alte televiziuni, dar noi uite că performăm din ce în ce mai bine în fiecare zi. 18 ani facem din februarie la Antena 1. Sunt 21 de ani de televiziune. La ce spun cifrele, o să continuăm așa foarte mult. Avem o emisiune nemaipomenită, noi facem lucruri noi în fiecare zi. Unde mai găsești așa ceva? Mai pot încă 18 ani! Da, lejer. Mi-am făcut analizele, am vârsta metabolică 34 de ani”, a spus Răzvan Simion.

Emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani” a fost premiată

„Super Neatza cu Răzvan și Dani” care este pe micile ecrane de 18 ani a fost premiată în cadrul Galei Premiilor TV Mania cu titlul de „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”. Premiul a fost oferit chiar de rivalii lor de la Pro TV, Shurubel și Bogdan Ciudoiu, prezenatatorii de la Vorbește lumea.

„Deci fetele de la TVmania au fost ceva anul ăsta… Nu știu dacă au făcut-o cu intenție, dar dacă au făcut-o cu intenție a fost bună gluma. E interesant, ai văzut că le-am mulțumit și lor că ne țin cumva în priză. Când nu ai concurență și alergi de unul singur, nu știi dacă ești bun sau nu, știi doar că alergi. Și atunci, de-a lungul timpului, au fost diverși care au încercat tot felul de formate, iar pe noi ne-a onorat chestia asta. Unele formate au dispărut, altele au mai schimbat din prezentatori sau din structură… Dar asta înseamnă că un slot pe care acum 18 ani, când am venit noi la Antenă, nu prea îl voia nimeni, că trebuia să te trezești de dimineață, erau resurse mai puține și era mult mai greu să faci live atâtea ore… Un tronson de genul ăsta a devenit foarte important pentru televiziuni. E și contribuția noastră și cumva suntem măguliți că în istoria asta recentă a televiziunii suntem și noi un benchmark”, a mai spus Răzvan Simion.

