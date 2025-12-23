Acasă » Știri » Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”

Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”

De: Andreea Stăncescu 23/12/2025 | 17:22
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”
Ce spune Răzvan Simion despre emisiunea pe care o prezintă de 18 ani / Sursa foto: Social media

„Netza cu Răzvan și Dani” va împlini 18 ani de existență la Antena 1 în luna februarie. Răzvan Simion se mândrește cu o carieră în televiziune de peste două decenii, de când este în fața publicului. Acesta a vorbit despre matinalul pe care îl moderează și cât de multe s-au schimbat de la prima apariție. 

Prezentatorul a vorbit despre adaptarea continuă într-un domeniu aflat într-o schimbare rapidă, precum televiziunea. El recunoaște că formatul emisiunii nu mai este același ca la început, însă aceste modificări nu sunt întâmplătoare, ci vin ca răspuns la cerințele publicului și ale pieței media. Spre deosebire de alte producții care nu au reușit să țină pasul cu noile tendințe, „Neatza” a evoluat constant, ceea ce explică performanța și longevitatea sa.

Cu toate că multe persoane ar alege să schimbe direcția profesională, Răzvan Simion rămâne la cârma emisiunii și de acum înainte alături de colegii săi creând multă bucurie pentru fanii din fața ecranelor.  El se declară optimist în privința viitorului show-ului, afirmând că succesul constant și dorința de a aduce zilnic elemente noi îi oferă motivația de a continua încă mulți ani.

„Da și nu! Că numărul de prezentatori a crescut și pentru că dinamica s-a modificat foarte tare… Dinamica subiectelor, dinamica invitaților… Asta e cerința pieței și cumva și noi am urmat-o în zona asta. Unii nu țin pasul, de la alte televiziuni, dar noi uite că performăm din ce în ce mai bine în fiecare zi.

18 ani facem din februarie la Antena 1. Sunt 21 de ani de televiziune. La ce spun cifrele, o să continuăm așa foarte mult. Avem o emisiune nemaipomenită, noi facem lucruri noi în fiecare zi. Unde mai găsești așa ceva? Mai pot încă 18 ani! Da, lejer. Mi-am făcut analizele, am vârsta metabolică 34 de ani”, a spus Răzvan Simion.

dani si razvan
Răzvan Simion și Dani Oțil în emisiune / Sursa foto: Instagram

Emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani” a fost premiată

„Super Neatza cu Răzvan și Dani” care este pe micile ecrane de 18 ani a fost premiată în cadrul Galei Premiilor TV Mania cu titlul de „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”. Premiul a fost oferit chiar de rivalii lor de la Pro TV, Shurubel și Bogdan Ciudoiu, prezenatatorii de la Vorbește lumea.

„Deci fetele de la TVmania au fost ceva anul ăsta… Nu știu dacă au făcut-o cu intenție, dar dacă au făcut-o cu intenție a fost bună gluma. E interesant, ai văzut că le-am mulțumit și lor că ne țin cumva în priză. Când nu ai concurență și alergi de unul singur, nu știi dacă ești bun sau nu, știi doar că alergi. Și atunci, de-a lungul timpului, au fost diverși care au încercat tot felul de formate, iar pe noi ne-a onorat chestia asta. Unele formate au dispărut, altele au mai schimbat din prezentatori sau din structură…

Dar asta înseamnă că un slot pe care acum 18 ani, când am venit noi la Antenă, nu prea îl voia nimeni, că trebuia să te trezești de dimineață, erau resurse mai puține și era mult mai greu să faci live atâtea ore… Un tronson de genul ăsta a devenit foarte important pentru televiziuni. E și contribuția noastră și cumva suntem măguliți că în istoria asta recentă a televiziunii suntem și noi un benchmark”, a mai spus Răzvan Simion.

CITEȘTE ȘI: Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ca relația lor să o ia la vale

Fiica lui Ioniță de la Clejani e gravidă pentru a patra oară! Bucuria i-a fost știrbită de Viorica: ce interdicție majoră i-a dat Ramonei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Salariu de aproape 12.000 de lei în mână, în România. Cine sunt românii norocoși care nu au griji de sărbători
Știri
Salariu de aproape 12.000 de lei în mână, în România. Cine sunt românii norocoși care nu au griji…
Ce a pățit Daniel Pavel în timpul filmărilor din Bangkok pentru „Desafio: Aventura” de la PRO TV: „Impactul a fost puternic”
Știri
Ce a pățit Daniel Pavel în timpul filmărilor din Bangkok pentru „Desafio: Aventura” de la PRO TV: „Impactul…
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Salariu de aproape 12.000 de lei în mână, în România. Cine sunt românii norocoși care nu au griji ...
Salariu de aproape 12.000 de lei în mână, în România. Cine sunt românii norocoși care nu au griji de sărbători
Ce a pățit Daniel Pavel în timpul filmărilor din Bangkok pentru „Desafio: Aventura” de la PRO ...
Ce a pățit Daniel Pavel în timpul filmărilor din Bangkok pentru „Desafio: Aventura” de la PRO TV: „Impactul a fost puternic”
Irina Columbeanu și Monica Gabor petrec de sărbători în mare lux! Cum au fost surprinse cu 2 zile ...
Irina Columbeanu și Monica Gabor petrec de sărbători în mare lux! Cum au fost surprinse cu 2 zile înainte de Crăciun
Ce rețetă de sărmăluțe va găti Denise Rifai de Crăciun. Sunt inedite și atipice sărbătorilor: ...
Ce rețetă de sărmăluțe va găti Denise Rifai de Crăciun. Sunt inedite și atipice sărbătorilor: „Un fel de fusion”
Tragedie în lumea politică! A încetat din viață Aurel Bondrescu, primarul legendar al Dobrunului
Tragedie în lumea politică! A încetat din viață Aurel Bondrescu, primarul legendar al Dobrunului
Ce program are Carrefour de Crăciun 2025. Când sunt deschise magazinele și la ce interval orar poți ...
Ce program are Carrefour de Crăciun 2025. Când sunt deschise magazinele și la ce interval orar poți cumpăra alimente
Vezi toate știrile
×