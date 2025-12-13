Acasă » Știri » Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ca relația lor să o ia la vale

Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ca relația lor să o ia la vale

De: Irina Vlad 13/12/2025 | 12:49
Se poate spune că Alina Pușcău a trăit o poveste de dragoste la care alte femeie nici nu îndrăznesc să viseze. Fosta concurentă de la Asia Express i-a căzut cu tron actorului Vin Diesel, însă acesta nu a reușit să o impresioneze prea tare, nici măcar în momentul în care a îngenungheat în fața ei. 

Povestea de iubire dintre Alina Pușcău și Vin Diesel s-a scris în urmă cu ceva timp, la începutul anilor 2000. S-au cunoscut la Paris, în cercul de prieteni comuni, când ea avea 17 ani. Șase ani mai târziu, la 23 de ani, românca s-a mutat în Los Angeles și tot atunci a început relația de dragoste cu actorul.

Vin Diesel și Alina Pușcău au fost împreună timp de doi ani

Iubirea dintre actorul de la Hollywood și Alina Pușcău a durat 2 ani. Trecut prin viață și sătul de aventuri de o noapte, Vin Diesel a fost convins că ea este femeia alături de care vrea să îmbătrânescă. I-a mărturisit de la început intențiile sale, însă nimic și nimeni nu a putut să o convingă pe Alina Pușcău să lase cariera pe locul doi și să devină femeie de casă.

„El voia să aibă familie, copii, eu aveam 23 de ani, eram prea mică şi nu mă gândeam să mă căsătoresc şi să fac copii, chiar dacă era vorba de Vin Diesel. Mi-a spus de la început că vrea copii.

În Los Angeles locuiam împreună, în casa lui, dar eu călătoream foarte mult. Era şi puţin gelos, pentru că nu puteam sta împreună foarte mult timp, eu fiind mereu pe drumuri“, a spus fotomodelul.

Recent, parcă cuprinsă de resentimente, fotomodelul internațional a rememorat momentul în care Vin Diesel i-a căzut la picioare (la propriu), s-a pus în genunchi în fața ei și i-a cerut să devină mama copiilor lui. Alina Pușcău a mărturisit că – dincolo de vacanțele, cadourile și poftele pe care i le făcea, ea avea nevoie de cu totul altceva din partea lui: de vorbe dulci și declarații siropoase de dragoste, secțiune la care actorul de la Hollywood era cam stângaci.

„M-am gândit că el (n.r Vin Diesel) m-a iubit foarte mult. S-a pus și în genunchi să îmi spună că vrea copil cu mine. I-am zis: „Ridică-te, Doamne, cum să stai în genunchi? Ai luat-o razna?”. Nu știu, nu eram pregătită.

El nu credea în căsătorie. Voia copii, dar nu credea într-o poveste de dragoste. Eu m-am visat ca o prințesă într-o poveste de dragoste, în drum spre altar. Nu l-am convins. Nu-mi spunea nimic de genul «Alina, țin la tine, te iubesc!». Vin Diesel îmi făcea poftele, servicii, mă ducea în vacanțe… Îmi spunea doar «Thinking of you» (n.red. – Mă gândesc la tine). Ce naiba e asta?! Mereu îmi scria asta. E greu să spui acel cuvânt, dragoste, și să-l simți.

Nu mi-a arătat sentimentele. Nu spunea nimic. Acesta este tiparul familiar pe care l-am văzut, știi că sunt 5 limbaje ale iubirii. Mă ducea în vacanțe, dar niciodată nu îmi spunea că mă iubește. Eu am nevoie de vorbe, să mi se spună, să verbalizeze ceea ce simte”, a spus Alina Pușcău în podcastul prezentat de Alex Dobreanu -”Un podcast de seară”

×