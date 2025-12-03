Alina Pușcău a ”poftit” la un bărbat însurat! Cine este Alessandra, soția lui Richard Abou Zaki

Alina Pușcău și Richard Abou Zaki în același timp, în același loc, împreună? Da! CANCAN.RO v-a arătat imaginile momentului cu întâlnirea celor doi (VEZI AICI). Acum că i-am ”prins”, haideți să vedem cine este doamna care îi face zilele mai frumoase celebrului chef! Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Richard Abou Zaki este cunoscut din echipa juraților show-ului culinar Chefi la Cuțite, de la Antena 1. Puțini știu însă că el este proprietarul restaurantului Retroscena din Porto San Giorgio, pe coasta de est a Italiei, un orășel tip stațiune de pe imensul litoral italian. Mai mult, anul trecut a primit premiul pentru cel mai bun bucătar din Italia!

Cine este Alessandra, soția lui Richard Abou Zaki

Juratul de la Chefi la Cuțite are 28 de ani și formează un cuplu de mai bine de 8 ani cu Alessandra, femeia care i-a oferit o fiică în vârstă de 3 ani, Carlotta.

Un alt aspect mai puțin cunoscut este diferența de vârstă dintre cei doi: 13 ani. Celebrul chef este mai mic decât partenera lui de viață, dar acest lucru nu s-a resimțit în relația lor. Richard vorbește despre iubirea dintre el și Alessandra ori de câte ori are ocazia și mărturisește că femeia reprezintă o mare parte din viața lui. Anul trecut, cu ocazia aniversării de 40 de ani a Alessandrei, cheful bucătar i-a transmis un mesaj emoționant:

„Este o zi specială. 40 de ani din care o bună parte i-am petrecut împreună. Îți mulțumesc iubire pentru timpul tău, sfaturi și ajutor în momentele importante. Astăzi este ziua ta care sper să fie specială și de neuitat.Ps: nu-ti fie frica sa imbatranesti pentru ca sunt deja destul de tanar”, a scris chef Richard Abou Zaki pe Instagram.

CITEȘTE ȘI:

Drama neștiută a juratului de la Chefi la Cuțite! Chef Richard Abou Zaki, abuzat în bucătărie

Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre cei patru chefi