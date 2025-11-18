Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre cei patru chefi

Irina Fodor jonglează cu două mari proiecte al Antenei 1 – Asia Express și Chefi la cuțite, bucurându-se de o carieră temeinică în televiziune, dar și de remunerații pe măsură. Efortul ei de a lipsi anual câte 2 luni de acasă pentru filmările celui mai dur reality show din România este recompensat cu suma de 25.000 de euro, conform Gândul, la care se adaugă salariul pentru filmările de la show-ul culinar, care, din acest sezon, sunt și în afara studiorilor. Cert este că soția lui Fodor trece ecranul, e simpatică și reușește să se facă plăcută în cadrul ambelor formate. Prezentatoarea “Chefi la cuțite” a vorbit deschis despre schimbările din acest sezon, dar a dat din casă, exclusiv pentru CANCAN.RO, despre relația dintre cei 4 jurați, menționând și în ce împrejurări ea și chefii se văd în afara jobului de la Antena 1.

Mona Segall a mizat pe 4 jurați în loc de 3, după ce Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu s-au întors în ograda Pro TV-ului la MasterChef.

Irina Fodor: “Mă bucur că le-am făcut surpriza asta. Iată că s-a putut”

Se pare că producătoarea a avut mână bună când i-a ales, întrucât Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia și Ștefan Popescu reușesc să țină publicul în fața micului ecran. Sezonul 16 “Chefi la cuțite” a debutat în weekend și a venit și cu schimbări care fac întrecerea culinară și mai aprigă. Printre noutăți se numără faptul că fiecare jurat va avea propria echipă.

“Doamne, cât își doreau treaba asta, să se confrunte așa de la egal la egal! Să aibă fiecare concurenții lui! Să arate fiecare ce poate! Eu mă bucur că le-am făcut surpriza asta. Nu știam sigur dacă se va întâmpla sau nu, dar până la urmă, iată că s-a putut”, ne-a povestit entuziasmată Irina Fodor. Prezentatoarea TV a povestit pentru CANCAN.RO că zilele petrecute împreună la filmări au dus nu numai la o apropiere a chefilor în emisiune, ci chiar și în afara sarcinilor profesionale.

Irina Fodor: “Aflu câteodată niște lucruri doar pentru că se înțeapă ei între ei”

Vedeta TV a ajuns la concluzia asta după ce a aflat picanterii din viața lor personală. Culmea, micile secrete au ieșit la iveala la locul de muncă.

“Aș începe cu faptul că, deși sunt la cuțite, funcționează foarte bine unul cu celălalt. S-a creat acolo o conexiune. Știu lucruri unii despre ceilalți, despre familiile lor, despre copii. Se atacă și cu lucruri personale și cu lucruri de la muncă. Nici nu știi! Adică aflu câteodată niște lucruri doar pentru că se înțeapă ei între ei. Le place foarte mult unde se află. Le place să fie în platoul “Chefi la cuțite”. Chiar sunt o familie. Și își știu unii altora programul: “Ai fost azi dimineața la sală? Te-ai dus cu fiul tău nu știu unde?” E clar că se întâlnesc și vorbesc și în timpul liber. Adică nu doar ce se întâmplă acolo în platou”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Irina Fodor.

Soția lui Răzvan Fodor se bucură de amicițiile create între ei, recunoscând că are o comunicare eficientă cu toți 4. Având în vedere că filmează atât pentru Chefi la cuțite, cât și pentru Asia Express, Irina Fodor recunoaște că pauzele de filmări sunt alocate familiei și cercului de prieteni apropiați, care nu sunt deloc puțini la număr. Cu cei 4 chefi s-a văzut în afara platourilor de filmare, dar tot în scop profesional.

“Nu ne-am întâlnit în timpul liber, ci doar când am avut evenimente și am fost împreună pe colo pe colo. Altfel îmi sunt dragi toți. N-aș putea să aleg doar unul dintre ei”, a precizat, pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1. Și dacă tot vorbim despre un show culinar, am fost curioși să aflăm care este mâncarea care o cucerește instant pe prezentatoarea “Chefi la cuțite”. “Orice mâncare asiatică îmi place foarte mult, iar de la noi sarmalele, oricând”, a punctat ea.

