Acasă » Exclusiv » Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre cei patru chefi

Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre cei patru chefi

De: Andreea Archip 18/11/2025 | 23:40
Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre cei patru chefi
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Irina Fodor jonglează cu două mari proiecte al Antenei 1 – Asia Express și Chefi la cuțite, bucurându-se de o carieră temeinică în televiziune, dar și de remunerații pe măsură. Efortul ei de a lipsi anual câte 2 luni de acasă pentru filmările celui mai dur reality show din România este recompensat cu suma de 25.000 de euro, conform Gândul, la care se adaugă salariul pentru filmările de la show-ul culinar, care, din acest sezon, sunt și în afara studiorilor. Cert este că soția lui Fodor trece ecranul, e simpatică și reușește să se facă plăcută în cadrul ambelor formate. Prezentatoarea “Chefi la cuțite” a vorbit deschis despre schimbările din acest sezon, dar a dat din casă, exclusiv pentru CANCAN.RO, despre relația dintre cei 4 jurați, menționând și în ce împrejurări ea și chefii se văd în afara jobului de la Antena 1.

Mona Segall a mizat pe 4 jurați în loc de 3, după ce Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu s-au întors în ograda Pro TV-ului la MasterChef.

Irina Fodor: “Mă bucur că le-am făcut surpriza asta. Iată că s-a putut”

Se pare că producătoarea a avut mână bună când i-a ales, întrucât Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia și Ștefan Popescu reușesc să țină publicul în fața micului ecran. Sezonul 16 “Chefi la cuțite” a debutat în weekend și a venit și cu schimbări care fac întrecerea culinară și mai aprigă. Printre noutăți se numără faptul că fiecare jurat va avea propria echipă.

Doamne, cât își doreau treaba asta, să se confrunte așa de la egal la egal! Să aibă fiecare concurenții lui! Să arate fiecare ce poate! Eu mă bucur că le-am făcut surpriza asta. Nu știam sigur dacă se va întâmpla sau nu, dar până la urmă, iată că s-a putut”, ne-a povestit entuziasmată Irina Fodor. Prezentatoarea TV a povestit pentru CANCAN.RO că zilele petrecute împreună la filmări au dus nu numai la o apropiere a  chefilor în emisiune, ci chiar și în afara sarcinilor profesionale.

Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere, România, nu mă mai întorc niciodată”
Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Irina Fodor: “Aflu câteodată niște lucruri doar pentru că se înțeapă ei între ei”

Vedeta TV a ajuns la concluzia asta după ce a aflat picanterii din viața lor personală. Culmea, micile secrete au ieșit la iveala la locul de muncă.

Irina Fodor alături de cei 4 jurați de la „Chefi la cuțite”

Aș începe cu faptul că, deși sunt la cuțite, funcționează foarte bine unul cu celălalt. S-a creat acolo o conexiune. Știu lucruri unii despre ceilalți, despre familiile lor, despre copii. Se atacă și cu lucruri personale și cu lucruri de la muncă. Nici nu știi! Adică aflu câteodată niște lucruri doar pentru că se înțeapă ei între ei. Le place foarte mult unde se află. Le place să fie în platoul “Chefi la cuțite”. Chiar sunt o familie. Și își știu unii altora programul: “Ai fost azi dimineața la sală? Te-ai dus cu fiul tău nu știu unde?” E clar că se întâlnesc și vorbesc și în timpul liber. Adică nu doar ce se întâmplă acolo în platou”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Irina Fodor.

Soția lui Răzvan Fodor se bucură de amicițiile create între ei, recunoscând că are o comunicare eficientă cu toți 4. Având în vedere că filmează atât pentru Chefi la cuțite, cât și pentru Asia Express, Irina Fodor recunoaște că pauzele de filmări sunt alocate familiei și cercului de prieteni apropiați, care nu sunt deloc puțini la număr. Cu cei 4 chefi s-a văzut în afara platourilor de filmare, dar tot în scop profesional.

Nu ne-am întâlnit în timpul liber, ci doar când am avut evenimente și am fost împreună pe colo pe colo. Altfel îmi sunt dragi toți. N-aș putea să aleg doar unul dintre ei”, a precizat, pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1. Și dacă tot vorbim despre un show culinar, am fost curioși să aflăm care este mâncarea care o cucerește instant pe prezentatoarea “Chefi la cuțite”. “Orice mâncare asiatică îmi place foarte mult, iar de la noi sarmalele, oricând”, a punctat ea.

Foto: Antena 1/ Instagram

NU RATA: Ce va face Irina Fodor cu banii câștigați la Asia Express 2025? A luat exemplul lui Radu Vâlcan

CITEȘTE ȘI: Momente de stupoare la Antena 1! Serghei Mizil, la Chefi la cuțite: schimbarea care i-a uimit pe jurați

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” pe trecere
Exclusiv
Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” pe trecere
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu un dosar suspect și fața brăzdată de plâns! Imagini în premieră după tragedie
Exclusiv
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu un dosar suspect și fața brăzdată de plâns! Imagini în premieră…
Horoscop 19 noiembrie 2025: Direcții noi pentru Leu și Săgetător, și echilibru pentru Balanță și Gemeni
Mediafax
Horoscop 19 noiembrie 2025: Direcții noi pentru Leu și Săgetător, și echilibru pentru...
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie să faci în sezonul rece
Gandul.ro
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii: „Deja se simte spiritul sărbătorilor!”
Adevarul
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Beat și cu permisul suspendat, un băcăuan a făcut prăpăd pe șosea
Mediafax
Beat și cu permisul suspendat, un băcăuan a făcut prăpăd pe șosea
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
Click.ro
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la...
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Digi 24
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Digi24
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te gândești
Descopera.ro
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te...
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie să faci în sezonul rece
Gandul.ro
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” ...
Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” pe trecere
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu un dosar suspect și fața brăzdată de plâns! Imagini ...
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu un dosar suspect și fața brăzdată de plâns! Imagini în premieră după tragedie
Jador a dat jumătate de milion pe un teren. Pentru moment casa lipsește
Jador a dat jumătate de milion pe un teren. Pentru moment casa lipsește
Cine este iubitul Deei Maxer, de fapt, și cu ce se ocupă. Prima imagine cu chipul lui
Cine este iubitul Deei Maxer, de fapt, și cu ce se ocupă. Prima imagine cu chipul lui
Apare un nou post TV în România! Ce producții autohtone va difuza
Apare un nou post TV în România! Ce producții autohtone va difuza
Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite
Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite
Vezi toate știrile
×