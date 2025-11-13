Ce va face Irina Fodor cu banii câștigați la Asia Express 2025? A luat exemplul lui Radu Vâlcan

Nu doar Dan Alexa și Gabi Tamaș au plecat cu buzunarele pline din competiția Asia Express. Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii care s-a încheiat în urmă cu o zi, a câștigat sume frumușele și a mărturisit ce are de gând să facă cu ele. Momentan vă spunem doar că a luat exemplul lui Radu Vâlcan. Mai multe detalii în articol!

Competiția Asia Express – Drumul Eroilor a luat sfârșit! Miercuri, 12 noiembrie, Dan Alexa și Gabi Tamaș au plecat acasă învingători, după duelul cu Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Ce va face Irina Fodor cu banii câștigați la Asia Express 2025

Pare că din ce în ce mai multe vedete vor să scape de gălăgia și aglomerația din Capitală și să se retragă în locuri liniștite și retrase. Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat la țară, Florin Călinescu la fel, iar Răzvan Vulcan și Adela Popescu petrec cât de mult timp pot în casa din Șușani.

Ei bine, Irina Fodor a mărturisit că are de gând să ia exemplul prietenilor ei, Răzvan și Adela. Prezentatoarea TV vrea să investească banii câștigați într-o căsuță la munte, lângă un râu. Ea și Răzvan Fodor își caută un teren într-o astfel de zonă.

„Constat că am cam îmbătrânit și am ajuns să-mi doresc cam ce cer părinții, bunicii… Să o spun pe aia dreaptă: mi-ar plăcea să am un refugiu undeva la munte, un loc de sine stătător! O casă, un cuibușor… Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela Popescu și Radu Vâlcan. Mi s-a făcut poftă! Știi cum e în găștile astea de prieteni, cum își face unul ceva, vrea și celălalt… Mi-aș dori să am un refugiu ca, din când în când, atunci când sunt în perioadele libere, să pot să fug un pic din București! Viața aici e destul de agitată! La anul aș vrea să cumpăr terenul. Așa că dacă aveți un teren de vânzare, lângă un râu, la vreo trei ore maximum de București, vă rog să mă anunțați. Un teren pe care să putem face o căsuță, cam 2.000 de metri pătrați. Dar nu săriți calul în privința bugetului! Suntem și noi oameni normali”, a spus Irina Fodor pentru click.ro.

