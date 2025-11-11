Acasă » Știri » Câți bani a primit Irina Fodor pentru 44 de zile de filmări la Asia Express 2025. Am aflat suma exactă!

11/11/2025 | 17:44
Emisiunea „Asia Express”, unul dintre cele mai urmărite programe de televiziune din România, se apropie de finalul sezonului 8, aducând în prim-plan provocările extremelor pentru concurenți și prezentatoarea Irina Fodor, care a preluat locul lăsat liber de Gina Pistol. Această schimbare a avut loc după ce soția lui Smiley și-a dedicat timpul creșterii copilului său, devenind între timp unul dintre motivele pentru care a lipsit temporar de pe micile ecrane.

Sezonul 8 a debutat pe 7 septembrie și promitea să fie unul spectaculos, cu trasee care se întind pe mai multe țări asiatice. Formatul a rămas fidel principiilor consacrate ale emisiunii: participanții trebuie să călătorească fără cazare, fără mijloace de transport proprii și cu un buget extrem de limitat, doar un dolar pe zi. Această provocare, deși extrem de dură, continuă să atragă publicul prin tensiunea și suspansul generat de luptele zilnice dintre echipe.

Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express

Irina Fodor a devenit rapid o prezență apreciată de telespectatori, reușind să își impună stilul și să se integreze în formatul deja consacrat al emisiunii. Deși inițial a fost comparată cu Gina Pistol, Irina a câștigat simpatia publicului prin modul ei natural de prezentare și prin implicarea în dinamica emisiunii tip concurs.

Pentru această provocare profesională, Irina Fodor a primit o remunerație considerabilă. Pentru cele 44 de zile de filmări, suma convenită cu producătorii emisiunii se ridică la 25.000 de euro. Această cifră reflectă cumva intensitatea programului, care presupune deplasări internaționale și muncă la „foc automat” pe teren, în condiții adesea dificile, potrivit Gândul.

Emisiunea, produsă de Mona Segall, continuă să se difuzeze pe parcursul a patru seri consecutive, de duminică până miercuri, păstrând ritmul alert și menținând interesul publicului. Popularitatea show-ului se datorează atât formatului provocator, cât și interacțiunii dintre concurenți și dinamica creată de prezentatoare. În plus, includerea unor destinații exotice și necunoscute pentru majoritatea telespectatorilor contribuie la atracția generalăfață de program.

