Știm următoarea echipă eliminată de la Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1: ei rămân în marea finală

Sezonul actual al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor” a intrat în faza finală, iar tensiunea atinge cote maxime. După un parcurs spectaculos, care a pus la încercare rezistența fizică și psihică a concurenților, doar trei echipe au rămas în cursa pentru marele premiu. Finala se apropie rapid, iar ediția de diseară, difuzată de la ora 20:00 la Antena 1, va fi una specială.

Traseul de până acum a fost unul extrem de solicitant. Concurenții au parcurs mii de kilometri prin Asia, vizitând trei țări cu culturi și tradiții distincte: Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Fiecare etapă le-a testat nu doar abilitățile fizice, ci și răbdarea, spiritul de observație și capacitatea de a lucra în echipă în condiții de stres ridicat.

Echipa formată din Carmen Simionescu și Olga va părăsi competiția, rămânând doar doi echipe care vor lupta pentru titlu.

Ediția recentă a adus concurenții în Coreea de Sud, unde au avut de înfruntat două tradiții culinare milenare. Prima oprire a fost la Gosrak Jang Park, supranumit „paradisul condimentelor coreene”. Aici, concurenții au intrat în rolul ucenicilor unui maestru local și au fost nevoiți să prepare un butoi tradițional de sos de soia.

Această probă complexă a implicat mai multe etape: strivirea boabelor de soia cu picioarele goale, formarea cărămizilor de meju, decorarea butoiului cu un șnur protector din pin, ardei iute și cărbune, și încheierea ritualului cu o rugăciune de binecuvântare.

Cursa a continuat în Daejeon, unde concurenții au fost provocați să descifreze secretele artei Kimjang, procesul sacramentar de preparare a kimchi-ului. În cadrul probei, echipele au trebuit să identifice corect pasta de ardei iute Cheongyang, unul dintre ingredientele esențiale ale preparatului. Doar cei care au reușit să facă această selecție corectă au putut traversa podul și continua drumul către marea finală.

Până acum, competiția a evidențiat echipele puternice formate din sportivi și actori, fiecare confruntându-se cu propriile limitări fizice și mentale. În ultimele etape, lupta s-a concentrat asupra echipelor Alexandru Ion – Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș – Dan Alexa.

În final, sportivii Gabi Tamaș și Dan Alexa au reușit să treacă primii linia de sosire, adjudecându-și marele premiu de 30.000 de euro. Aceștia au mai acumulat și alte recompense financiare în timpul competiției, inclusiv amulete câștigate la probele parcurse săptămânal, ajungând astfel să se întoarcă acasă cu o sumă totală de aproximativ 56.000 de euro fiecare.

