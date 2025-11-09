Acasă » Știri » Știm următoarea echipă eliminată de la Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1: ei rămân în marea finală

Știm următoarea echipă eliminată de la Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1: ei rămân în marea finală

De: Anca Chihaie 09/11/2025 | 12:17
Știm următoarea echipă eliminată de la Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1: ei rămân în marea finală
FOTO: Antena 1

Sezonul actual al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor” a intrat în faza finală, iar tensiunea atinge cote maxime. După un parcurs spectaculos, care a pus la încercare rezistența fizică și psihică a concurenților, doar trei echipe au rămas în cursa pentru marele premiu. Finala se apropie rapid, iar ediția de diseară, difuzată de la ora 20:00 la Antena 1, va fi una specială.

Traseul de până acum a fost unul extrem de solicitant. Concurenții au parcurs mii de kilometri prin Asia, vizitând trei țări cu culturi și tradiții distincte: Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Fiecare etapă le-a testat nu doar abilitățile fizice, ci și răbdarea, spiritul de observație și capacitatea de a lucra în echipă în condiții de stres ridicat.

Următoarea echipă eliminată de la Asia Express

Echipa formată din Carmen Simionescu și Olga va părăsi competiția, rămânând doar doi echipe care vor lupta pentru titlu.

Ediția recentă a adus concurenții în Coreea de Sud, unde au avut de înfruntat două tradiții culinare milenare. Prima oprire a fost la Gosrak Jang Park, supranumit „paradisul condimentelor coreene”. Aici, concurenții au intrat în rolul ucenicilor unui maestru local și au fost nevoiți să prepare un butoi tradițional de sos de soia.

Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi
Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Această probă complexă a implicat mai multe etape: strivirea boabelor de soia cu picioarele goale, formarea cărămizilor de meju, decorarea butoiului cu un șnur protector din pin, ardei iute și cărbune, și încheierea ritualului cu o rugăciune de binecuvântare.

Cursa a continuat în Daejeon, unde concurenții au fost provocați să descifreze secretele artei Kimjang, procesul sacramentar de preparare a kimchi-ului. În cadrul probei, echipele au trebuit să identifice corect pasta de ardei iute Cheongyang, unul dintre ingredientele esențiale ale preparatului. Doar cei care au reușit să facă această selecție corectă au putut traversa podul și continua drumul către marea finală.

Până acum, competiția a evidențiat echipele puternice formate din sportivi și actori, fiecare confruntându-se cu propriile limitări fizice și mentale. În ultimele etape, lupta s-a concentrat asupra echipelor Alexandru Ion – Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș – Dan Alexa.

În final, sportivii Gabi Tamaș și Dan Alexa au reușit să treacă primii linia de sosire, adjudecându-și marele premiu de 30.000 de euro. Aceștia au mai acumulat și alte recompense financiare în timpul competiției, inclusiv amulete câștigate la probele parcurse săptămânal, ajungând astfel să se întoarcă acasă cu o sumă totală de aproximativ 56.000 de euro fiecare.

Se știu echipele calificate în finala Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1

Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el

Tags:
Iți recomandăm
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus unui avocat
Știri
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus…
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Știri
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026. Noul an începe cu o minivacanță
Gandul.ro
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026. Noul an începe cu o minivacanță
Gandul.ro
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus ...
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus unui avocat
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre ...
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”
Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”
Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm”
Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm”
NEWS ALERT! Incendiu violent într-un apartament. Momentul în care pompierii intervin de urgență
NEWS ALERT! Incendiu violent într-un apartament. Momentul în care pompierii intervin de urgență
Astrele le binecuvântează! Semnele zodiacale care strălucesc prin pace și armonie în această perioadă
Astrele le binecuvântează! Semnele zodiacale care strălucesc prin pace și armonie în această perioadă
Vezi toate știrile
×