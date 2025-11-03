Acasă » Știri » Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el

De: Mirela Loșniță 03/11/2025 | 23:44
Gabi Tamaș și Dan (sursă - social media)

Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Acesta a avut parte de un moment neașteptat, în timp ce făcea autostopul. Fostul antrenor a trecut printr-o situație care i-a adus zâmbetul pe buze. Cine a oprit la autostop pentru el-vedeți în articol!

A fost o noapte în care concurenții au dormit fără partenerii lor. A doua zi, aceștia s-au trezit pregătiți pentru a face față unei zile pline de provocări și emoții intense. Plecarea în cursă s-a făcut în ordinea care a depins de rezultatele pe care aceștia le-au obținut cu o seară în urmă la jocul pentru avantaj.

Primul care a început cursa a fost Ștefan Floroaica, urmat de Dan Alexa. Asia Expres 2025 continuă să le ofere emoții intense participanților, iar Dan Alexa a trăit un moment special. După o noapte în care concurenții nu s-au putut odihni foarte bine, aceștia s-au trezit devreme pentru a porni într-o nouă provocare.

„Cinci minute diferență poate să însemne foarte mult. Trebuie să iau repede o mașină ca să pot să recuperez astea 5 minute. Nici măcat nu încetineau mașinile, probabil e și ora asta în care părinții își duc copiii la școală sau merg la job, nu au timp de opriri. Cred că va fi foarte greu.” , a spus Dan Alexa la testimonial.

Sursă foto: Captura Video

În timp ce făcea autostopul alături de partenerul său, Dan Alexa a avut parte de o întâlnire surprinzătoare. Femeia care îl găzduise cu o seară înainte a fost cea care s-a oprit să îl ducă la destinație.

„Peste drum o mașină parcată, o doamnă cu o mască pe față îmi făcea cu mâna. Era gazda, își lăsase copilul la școală și când am văzut-o, atât de tare m-am bucurat că ce șansă să o găsesc pe femeia la care am dormit și care știe despre emisiune și mi-a ieșit în cale.”, a povestit Dan Alexa.

Fostul antrenor a mărturisit că acest moment a reprezentat, efectiv, un noroc pur.

„A fost chiar noroc pur. Poate dacă eram la 100 m mai în față nu mă mai vedea, sau se grăbea. Ce noroc am avut.”, a mai spus Dan Alexa la testimonial

