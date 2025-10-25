Acasă » Știri » Vei rămâne surprins! Câte clase are Gabi Tamaș, de fapt. Adevărul despre câștigătorul Asia Express 2025

Vei rămâne surprins! Câte clase are Gabi Tamaș, de fapt. Adevărul despre câștigătorul Asia Express 2025

25/10/2025
Vei rămâne surprins! Câte clase are Gabi Tamaș, de fapt. Adevărul despre câștigătorul Asia Express 2025
Câte clase are Gabi Tamaș

Participarea la sezonul 8 Asia Express l-a adus din nou pe Gabi Tamaș în atenția publicului. După ce a reușit să câștige simpatia telespectatorilor alături de Dan Alexa, oamenii au început să își pună întrebări despre viața lui. Află în articol ce studii are! 

Noul sezon Asia Express este format dintr-o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar marea finală se va ține în Seul. Printre curajoșii care s-au alăturat acestei aventuri se numără Gabi Tamaș și Dan Alexa. 

Câte clase are Gabi Tamaș, de fapt

Gami Tamaș este un nume sonor din lumea fotbalului. El a jucat pe post de fundaș la echipe precum Dinamo București, West Bromwich și Hapoel Haifa.   

După ce s-a retras, fotbalistul a preferat să stea departe de ochii publicului, asta până a decis să participe în aventura Asia Express alături de prietenul său bun, Dan Alexa. 

În ciuda contorverselor conturate în jurul numelui său de-a lungul anilor și spre deosebire de alți fotbaliști, Gabi Tamaș a absolvit o facultate. Fostul sportiv, originar din Brașov, a studiat în cadrul Universității Transilvania din Brașov. 

Dan Alexa și Gabi Tamaș

Cine este soția fostului fotbalist

Și Ioana, partenera lui de viață, a avut pasiunea pentru sport încă din copilărie, atunci când a făcut gimnastică, iar mai târziu s-a decis să urmeze Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializându-se în schi alpin. 

Cei doi formează un cuplu încă de când ea avea doar 16 ani, iar relația lor este una solidă. Gabi Tamaș și Ioana au împreună o fetiță, pe Selena. 

Frumoasa șatenă are o condiție fizică demnă de invidiat și este expertă în fitness. Ioana se antrenează de trei ori pe săptămână pentru a-și menține forma fizică. 

