Gabi Tamaș, descalificat de la Asia Express 2025? Momentul în care a clacat la Antena 1

În urmă cu o zi, concurenții de la Asia Express au avut parte de momente emoționante. Fiecare chipă a primit scisori din partea celor dragi, familie, prieteni, momentul fiind marcat de lacrimi și trăiri intense. Gabi Tamaș, colegul lui Dan Alexa, a clacat și a fost pe punctul de a lua o decizie impulsivă.

În ediția de marți, 21 octombrie, concurenții de la Asia Express au avut de înfruntat o nouă cursă memorabilă, însă doar o parte din concurenți au luat parte la provocare. Anda Adam și Joseph s-au bucurat de imunitatea câștigată cu o zi în urmă, iar cele trei echipe rămase în joc au dus o luptă crâncenă pentru jocul de amuletă.

Gabi Tamaș, la un pas de eliminare la Asia Express 2025?

La fel ca aproape în orice misiune, concurenții nu au fost ocoliți de dificultățile de la autostop și piedici în drumul spre pupitrul Irinei Fodor, însă seara a culimnat cu un moment emoționant. După un traseu solicitant, plin de adrenalină și momente tensionate, producția le-a pregătit un cadou și le-a înmânat fiecăruia scrisori din partea celor dragi.

După ce au citit rândurile scrise de persoanele dragi, dorul de casă și de familie s-a văzut direct pe chipul lor. Profund emoționat de cuvintele venite de acasă, Gabi Tamaș, colegul lui Dan Alexa, a lăsat mândria de mascul deoparte și a izbucnit în lacrimi.

Fostul fotbalist a fost pe punctul de a lua avionul spre București. Preț de câteva secunde, condus de emoții și cu lacrimi în ochi, colegul lui Dan Alexa a luat în considerare să plece mai devreme de pe Drumul Eroilor. Dacă ar fi făcut asta, ar fi fost descalificat.

”Asta e nevasta mea. E prima dată când în acești 22 de ani petrecuți cu tine când nu vorbim din oră în oră. Sunt convinsă că ai determinare și curaj să lupți, să te dedici și să îți depășești limitele. Eu sunt alături de tine cu fiecare pas pe care îl parcurgi în acest drum al eroilor. Bucură-te de fiecare clipă, dă tot ce e ma bun și arată lumii ceea ce poți. Te iubesc” La cât de retardat sunt eu, dacă îl mai citesc o dată sau de două ori, cred că de mâine iau avionul… de dorul familie.”, a spus Gabi Tamaș.

