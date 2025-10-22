Acasă » Știri » Mesajul care a ”distrus-o” pe Karmen la Asia Express. A plâns în hohote cât a deschis plicul de acasă

De: Andreea Stăncescu 22/10/2025 | 09:40
Karmen, emoționată de scrisoarea primită / Sursa foto: Antena 1
Karmen Simionescu trăiește momente intense în competiția Asia Express, ajunsă acum pe ultima sută de metri. Artista face echipă cu Olga și, împreună, se pregătesc să ajungă în Coreea de Sud, unde va avea loc ultima etapă a show-ului. Drumul a fost  plin de provocări și emoții, dar și de clipe care au pus la încercare limitele fizice și emoționale ale concurenților.

În cea mai recentă ediție, Karmen a avut parte de un moment extrem de emoționant, care a adus lacrimi nu doar în ochii ei, ci și ai celor care au urmărit emisiunea. Concurenții au primit scrisori de acasă, de la cei dragi, iar mesajele au reușit aducă multă sensibilitate în inimile lor.

Concurenta a primit o scrisoare de la sora sa, Adriana Simionescu, persoana cu care are o legătură profundă și sinceră. Relația dintre cele două surori este una specială, ele două se sprijină reciproc, se încurajează și sunt mereu alături una de cealaltă, indiferent de distanță. Când a citit, Karmen nu și-a putut stăpâni lacrimile, iar mesajul despre fiica ei, Sofia, i-a adus și mai multă durere în suflet.

„Dragă suflet pereche, sper că această scrisoare te găsește cu bine. Vreau să-ți amintesc că pentru noi, familia ta, tu ești o învingătoare și o eroină. Îmi este foarte dor de tine și oricât aș încerca să nu fac această scrisoare lacrimogenă, nu prea cred…Este tare greu fără tine acasă, am o groază să îți povestesc, dar toate astea mai pot aștepta. Sofi este bine, este fericită și îți ascultă toate piesele pe repeat.Inima și gândurile mele sunt la tine. Am încredere că te vei descurca ân această provocare la fel de bine ca la celelalte. provocările din viața noastră. Te iubesc exagerat de mult. Semnat a doua jumătate”, a citit Karmen Simionescu în scrisoare surorii sale.

Sursa foto: Antena 1

Karmen a fost copleșită de lacrimi

Artista a vorbit cu sinceritate despre dorul imens pe care îl simte față de fiica ei, Sofi, mărturisind că absența de acasă este cea mai grea provocare din toată competiția.

„E greu rău. Nu mai pot. Am zis că o să plâng ca un copil meu. Nu mai pot. Niciodată nu am stat atât de mult departe de Sofi și dacă fac față durerii și dorului pe care îl am pentru familia mea, față de Sofi, nici nu pot să-i zic numele… I-am spus că mami se va întoarce acasă cu un premiu și va fi foarte important. O să fii bucuroasă să vezi ce învingătoare e mami și ce puternică e”, a spus Karmen Simionescu.

×