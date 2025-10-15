Acasă » Știri » Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express: „Ești…”

Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express: „Ești…”

De: Alina Drăgan 15/10/2025 | 08:01
Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express: Ești...
Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express

Competiția Asia Express este în plină desfășurare. Concurenții înaintează pe Drumul Eroilor, iar probele pe care le au de trecut sunt din ce în ce mai grele. Una dintre echipele care pare însă că face față destul de bine este cea formată din Karmen și Olga Barcari. Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express?

Fiica lui Adrian Minune face parte din suita de curajoși care au acceptat în acest an provocarea Asia Express. Aceasta a făcut echipă cu Olga Barcari, iar cele două par să se descurce destul de bine pe Drumul Eroilor. Deși inițial manelistul nu a vrut să își lase fiica să participe la show-ul de la Antena 1, acum este mândru de ea. Ce a spus când a văzut-o la televizor?

Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express

Atunci când a auzit că fiica lui vrea să participe la Asia Express, Adrian Minune nu a fost prea încântat de idee. Acesta considera că fata sa nu este potrivită pentru o astfel de experiență și că nu ar avea niciun sens ca ea să se chinuie în competiție.

Mai mult, Adrian Minune chiar a încercat să o „mituiască” pe Karmen, în încercarea de a renunța la proiect. I-a spus că îi oferă oricâți bani pentru a rămâne acasă.

Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca pieton, după ce o femeie a fost spulberată pe ZEBRĂ de un șofer teribilist
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

„În luna ianuarie am avut turneu în America și vreau să spun că tata a fost într-o semi-depresie pentru că am aterizat și am plecat în Asia Express. Și era foarte supărat: «că de ce te duci tu acolo să te chinui ca o nebună, că eu am văzut puțin din emisiune și tu nu ai ce să cauți».

Știa oarecum despre ce e vorba și mi-a zis «te duci două săptămâni și după te întorci acasă. Termină cu prostiile astea. Îți dau bani să stai acasă. Cât îți dau?» I-am zis că nu e vorba despre bani, este vorba despre mine. Organizatorii Asia Express m-au contactat șapte ani la rând. De la prima ediție”, a povestit Karmen, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express /Foto: Social media

Deși inițial a fost temător și nu a vrut că fiica lui să participe la Asia Express, Adrian Minune este acum cât se poate de mândru de ea. Deși nu urmărește emisiunea, acesta a văzut mai multe momente cu fata lui și a concluzionat că este una dintre cele mai bune concurente.

„Nu se uită, din păcate, pentru că are viața pe care o are, tumultoasă și la 51 de ani. Dar mai intră la mine pe Instagram și se uită la ce posteze și la ce se postează pe contul oficial Asia Express. Mi-a zis, cum să zic pentru televizor, a zis: «Ești singurul bărbat mai bărbat ca mine de acolo».

E tare. Știi cum e.. copiii tot timpul tânjesc după aprecierea părinților. Noi copiii vrem să ne vedem părinții mândri. Într-un final să ne spună: Bravo, tată, sunt mândru de tine. Și tata în loc să zică asta, a zis: «Ești singurul bărbat, mai bărbat ca mine de acolo». Ceea ce e foarte bine”, a mai spus Karmen.

Câte clase și ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Câte clase are tatăl ei, Adi Minune

Legătura NEȘTIUTĂ dintre Raluca Bădulescu și Adrian Minune. Dezvăluirea făcută de vedetă, înainte de Cursa pentru ultima șansă la Asia Express 2025

Tags:
Iți recomandăm
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Știri
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați…
Test de logică | Identificați cele 4 greșeli din această poză!
Știri
Test de logică | Identificați cele 4 greșeli din această poză!
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
Mediafax
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca pieton, după ce o femeie a fost spulberată pe ZEBRĂ de un șofer teribilist
Gandul.ro
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor lucra ture mai lungi
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii...
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore:...
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Mediafax
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Parteneri
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini incendiare! “Secretul” ei alimentar
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
Digi 24
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi...
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă...
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă...
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de...
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant...
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în...
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
go4it.ro
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e...
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe susținătorilor: O mare onoare pentru mine!
Capital.ro
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe...
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De ce nu vrea sub nicio formă să se afișeze în public alături de vedetă!
Romania TV
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Inundație la bloc. Proprietarii de apartamente sunt obligați să plătească. Vecinul îți poate deschide proces civil
Capital.ro
Inundație la bloc. Proprietarii de apartamente sunt obligați să plătească. Vecinul îți poate deschide proces...
Boala de care suferă tot mai mulți oameni. Simptomele sunt ignorate în majoritatea cazurilor
evz.ro
Boala de care suferă tot mai mulți oameni. Simptomele sunt ignorate în majoritatea cazurilor
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București
Gandul.ro
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie,...
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă...
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
radioimpuls.ro
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești...
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0...
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost ...
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Test de logică | Identificați cele 4 greșeli din această poză!
Test de logică | Identificați cele 4 greșeli din această poză!
BANCUL ZILEI | Ce este autocorect-ul
BANCUL ZILEI | Ce este autocorect-ul
Câte clase are Alina Pușcău, de fapt. Motivul pentru care a abandonat școala actuala concurentă ...
Câte clase are Alina Pușcău, de fapt. Motivul pentru care a abandonat școala actuala concurentă Asia Express 2025 de la Antena 1
BANC | Cine este sora lui Bulă, de fapt
BANC | Cine este sora lui Bulă, de fapt
Horoscop 15 octombrie 2025. Zodia care are conflicte acasă, cu partenerul
Horoscop 15 octombrie 2025. Zodia care are conflicte acasă, cu partenerul
Vezi toate știrile
×