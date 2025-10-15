Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express: „Ești…”

Competiția Asia Express este în plină desfășurare. Concurenții înaintează pe Drumul Eroilor, iar probele pe care le au de trecut sunt din ce în ce mai grele. Una dintre echipele care pare însă că face față destul de bine este cea formată din Karmen și Olga Barcari. Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express?

Fiica lui Adrian Minune face parte din suita de curajoși care au acceptat în acest an provocarea Asia Express. Aceasta a făcut echipă cu Olga Barcari, iar cele două par să se descurce destul de bine pe Drumul Eroilor. Deși inițial manelistul nu a vrut să își lase fiica să participe la show-ul de la Antena 1, acum este mândru de ea. Ce a spus când a văzut-o la televizor?

Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express

Atunci când a auzit că fiica lui vrea să participe la Asia Express, Adrian Minune nu a fost prea încântat de idee. Acesta considera că fata sa nu este potrivită pentru o astfel de experiență și că nu ar avea niciun sens ca ea să se chinuie în competiție.

Mai mult, Adrian Minune chiar a încercat să o „mituiască” pe Karmen, în încercarea de a renunța la proiect. I-a spus că îi oferă oricâți bani pentru a rămâne acasă.

„În luna ianuarie am avut turneu în America și vreau să spun că tata a fost într-o semi-depresie pentru că am aterizat și am plecat în Asia Express. Și era foarte supărat: «că de ce te duci tu acolo să te chinui ca o nebună, că eu am văzut puțin din emisiune și tu nu ai ce să cauți». Știa oarecum despre ce e vorba și mi-a zis «te duci două săptămâni și după te întorci acasă. Termină cu prostiile astea. Îți dau bani să stai acasă. Cât îți dau?» I-am zis că nu e vorba despre bani, este vorba despre mine. Organizatorii Asia Express m-au contactat șapte ani la rând. De la prima ediție”, a povestit Karmen, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

Deși inițial a fost temător și nu a vrut că fiica lui să participe la Asia Express, Adrian Minune este acum cât se poate de mândru de ea. Deși nu urmărește emisiunea, acesta a văzut mai multe momente cu fata lui și a concluzionat că este una dintre cele mai bune concurente.

„Nu se uită, din păcate, pentru că are viața pe care o are, tumultoasă și la 51 de ani. Dar mai intră la mine pe Instagram și se uită la ce posteze și la ce se postează pe contul oficial Asia Express. Mi-a zis, cum să zic pentru televizor, a zis: «Ești singurul bărbat mai bărbat ca mine de acolo». E tare. Știi cum e.. copiii tot timpul tânjesc după aprecierea părinților. Noi copiii vrem să ne vedem părinții mândri. Într-un final să ne spună: Bravo, tată, sunt mândru de tine. Și tata în loc să zică asta, a zis: «Ești singurul bărbat, mai bărbat ca mine de acolo». Ceea ce e foarte bine”, a mai spus Karmen.

