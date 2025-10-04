Câte clase și ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Câte clase are tatăl ei, Adi Minune

Karmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune, este una dintre curajoasele care în acest an au acceptat provocarea Asia Express. Aceasta a făcut echipă cu Olga Barcari și pare că se descurcă destul de bine pe Drumul Eroilor. Însă, puțini sunt cei care știu mai multe despre fiica lui Adrian Minune. Câte clase și ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express?

Alături de Olga Barcari, Karmen Simionescu a pornit în aventura Asia Express. Cele două au pornit pe Drumul Eroilor în căutare de senzații tari și își doresc să își depășească limitele și să trăiască aventura din plin. Fiica lui Adrian Minune s-a pregătit intens pentru aventură și vrea să ajungă cât mai departe pe traseu.

Câte clase și ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express

Până acum, Karmen Simionescu a demonstrat că este curajoasă și nu se dă înlături de la nimic, nici chiar de le cele mai grele probe. Aceeași filozofie o aplică și în viața de zi cu zi. Karmen este o artistă de succes, iar pentru a ajunge unde este astăzi a fost nevoie de multă muncă.

Karmen a fost și o elevă silitoare. Aceasta a absolvit Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București și a luat la examenul de Bacalaureat cu media 7.38. Ulterior, fiica lui Adrian Minune a făcut Facultatea de Actorie.

„Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie. M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cel mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent”, dezvăluia Karmen, în urmă cu ceva timp.

Câte clase are tatăl ei, Adi Minune

Karmen Simionescu a fost o elevă silitoare, și-a terminat studiile, iar mai apoi s-a aplecat mai mult asupra carierei sale artistice. În ceea ce îl privește pe tatăl ei, celebrul Adrian Minune, acesta a făcut lucrurile puțin diferit.

Mai exact, artistul și-a pus în față talentul, pe care l-a descoperit la o vârstă fragedă, și s-a concentrat mai mult pe exploatare lui, lăsând școala în plan secund. Acesta a fost elev la școala Colentina, iar ulterior s-a înscris la Liceul Tehnic Traian, dar a renunțat la studii prin clasa a noua, dedicându-și tot timpul carierei și mergând la numeroase evenimente.

„Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim solist. Elevii din clasele 4- 8 mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă bunicii mei (Niculina și Vasile), care se trag tot din familie de lăutari, mi-au cumpărat acordeon și m-au dus la un profesor de muzică Domul Sfântu, iar mai apoi la Domnul Florian”, mărturisea manelistul, în urmă cu ceva timp.

Karmen și Olga Barcari au petrecut românește, la revenirea de la Asia Express: ”După Filipine…”

Probleme de sănătate pentru Karmen, înainte de Asia Express. Ce a pățit în New York

Foto: Instagram