Karmen Simionescu e cea mai bogată concurentă de la Asia Express. Ce avere are Adi Minune, tatăl ei

Karmen Simionescu, fiica artistului Adi Minune, participă în acest sezon la emisiunea Asia Express alături de prietena sa, Olga Barcari. Tânăra este considerată cea mai bogată concurentă din competiție, datorită averii impresionante a tatălui său, dar și a propriului succes în muzică și mediul online.

Adrian Minune, unul dintre cei mai apreciați artiști de manele din România, se bucură de o carieră care se întinde pe mai bine de două decenii. De-a lungul anilor, cântărețul a reușit să-și transforme succesul de pe scenă într-o adevărată avere, investind în proprietăți și bunuri de lux.

Karmen Simionescu, cea mai bogată concurentă de la Asia Express

Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, Adrian Minune ar deține aproximativ 15 vile, 13 mașini, terenuri și numeroase obiecte de lux, printre care se numără ceasuri scumpe și accesorii de colecție. În plus, artistul este cunoscut pentru pasiunea sa pentru autoturismele de lux și pentru faptul că a investit constant în imobiliare.

În trecut, acesta se afla pe locul al treilea în topul celor mai bogați cântăreți de manele din România. Onorariul său pornea de la 6.000 de euro pentru un eveniment, însă, datorită dedicațiilor primite din partea publicului, suma poate ajunge până la 20.000 de euro într-o singură seară. Cea mai mare sumă încasată vreodată de artist dintr-un eveniment a fost de 60.000 de euro, în anul 2002. Tot atunci, el a obținut un câștig important din vânzarea unui teren, împreună cu trei asociați, suma totală ridicându-se la 1,5 milioane de euro.

„Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a povestit manelistul în trecut.

Din ce și-a câștigat Adrian Minune banii

Adrian Minune continuă să fie unul dintre cei mai solicitați artiști de manele din țară. Cântărețul susține numeroase concerte și evenimente private, pentru care primește onorarii de mii de euro. În plus, vânzările de albume și veniturile din streaming de pe platforme precum Spotify, YouTube și Apple Music îi aduc câștiguri constante.

Pe lângă activitatea muzicală, artistul a avut colaborări cu diverse branduri și a realizat investiții profitabile în imobiliare, ceea ce i-a consolidat poziția printre cei mai bogați interpreți din România.

CITEȘTE ȘI: Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1

Cum a reacționat Adi Minune când a văzut ce face Karmen la Asia Express: „Ești…”