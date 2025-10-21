Acasă » Exclusiv » Anda Adam și Joseph au spus tot ce aveau pe suflet, după imaginile care au făcut valuri la Asia Express: “Nu arată nici jumătate din suferința concurenților”

Anda Adam și Joseph au spus tot ce aveau pe suflet, după imaginile care au făcut valuri la Asia Express: “Nu arată nici jumătate din suferința concurenților”

De: Eliza Popescu 21/10/2025 | 23:40
Deși a declarat răspicat că nu mănâncă nimic în timpul competiției, Anda Adam a fost surprinsă chiar de cameramanii emisiunii Asia Express în timp ce savura un burger (VEZI AICI). Imaginile au stârnit un val de reacții și controverse în mediul online, însă artista nu s-a ascuns și a decis să spună tot adevărul. Vedeta a explicat, cu lux de amănunte, cum s-a petrecut de fapt totul și de ce a ajuns să facă o „excepție”. A fost „răsfățată” de localnici, iar acum este gata să le ofere înapoi înzecit! Totuși, experiența i-a adus și o lovitură neașteptată: o boală care a pus-o la pământ chiar din primele zile ale show-ului. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Anda Adam și soțul ei, Joseph, au dat cărțile pe față și au spus cum s-au derulat, în realitate, lucrurile în culisele celui mai dur reality show de la TV.

Joseph și Anda Adam formează, fără îndoială, una dintre cele mai urmărite și comentate echipe din actualul sezon al emisiunii Asia Express. După numeroase reacții și zvonuri apărute în mediul online, artista a decis să spună tot adevărul despre ceea ce nu s-a văzut, de fapt, pe micile ecrane! Atât Anda, cât și soțul ei, Joseph, s-au arătat destul de nemulțumiți de felul în care au fost montate și difuzate imaginile din competiție. Ce au omis producătorii și cum s-au petrecut lucrurile în realitate, aflați în rândurile de mai jos!

Joseph și Anda Adam, totul despre nemulțumirile din Asia Express

Joseph și Anda Adam, nemulțumiți de montajul emisiunii Asia Express

Au avut un drum lung și anevoios, plin de obstacole, provocări și momente la limită! Așa cum era de așteptat, nu toate trăirile și întâmplările pot fi difuzate, iar producătorii aleg cele mai relevante secvențe, astfel încât fiecare episod să fie echilibrat. Totuși, în urma valului de reacții și comentariilor negative apărute în mediul online, Anda Adam și soțul ei, Joseph susțin pentru CANCAN.RO că multe momente importante nu au fost difuzate, iar imaginea creată în fața telespectatorilor nu reflectă realitatea trăită în Asia Express.

Joseph Adam: Experiențele pe care le-am trăit acolo și sentimentele pe care noi le-am avut nu le simți acasă, uitându-te la televizor. Trebuie să înmulțiți așa, ca intensitate, ori 20-30, dar a fost unic, șocant în același timp. Cred că asta ne-a făcut puțin mai puternici și mai… îngăduitori, mai buni, mai… nu știu. Asia Express nu este absolut deloc regizată, iar tot ce se vede în emisiune… din păcate, nu arată nici jumătate din suferința concurenților care sunt acolo. Nici dormitul, nici alergatul, nici autostopul, nici timpul petrecut cu fiecare localnic care ne-a primit în casă. O oră întreagă stăteam să socializăm cu ei și, din păcate, în emisie se vede doar o fracțiune de secundă din toate acestea.

Anda Adam: Da, pentru că, din păcate, spațiul de emisie este limitat. Și, la câte echipe am fost, nu ar putea să ofere atât de multe detalii pentru fiecare în parte. Asta e formatul emisiunii, montează astfel încât să poată arăta cât mai echilibrat din fiecare echipă. Dar, pe măsură ce se difuzează episoadele, se văd tot mai clar trăirile și poveștile fiecăruia.

Joseph Adam: Oamenii de acolo au mâna pe suflet. Ce au împărțit cu noi… puținul pe care îl aveau, ni l-au dat din toată inima.

Anda Adam: Îți dau un exemplu foarte concret, care nici măcar nu s-a difuzat la televizor. În prima zi, acolo unde am fost aruncați pe insula aceea, o familie avea un singur pește, toată mâncarea lor. Aveau trei copii, iar soțul era singura sursă de venit, pescuia. Ei bine, acel pește, care nici măcar nu era mare, l-au pus pe masă și l-au împărțit cu noi. Eu nici n-am putut să mănânc… erau șase persoane: patru adulți și doi copii. Și l-au împărțit în șase.

Joseph și Anda Adam, adevărul despre mâncarea și bacteriile din Asia/ Foto: A1

A mâncat sau nu Anda Adam în Asia Express? ADEVĂRUL!

Deși a declarat clar că nu mănâncă nimic pe durata competiției, Anda Adam a fost surprinsă chiar de cameramanii emisiunii Asia Express în timp ce savura, cu poftă, un burger (VEZI AICI)! Imaginile au făcut rapid înconjurul internetului și au stârnit un val uriaș de reacții. Vedeta nu a rămas însă indiferentă și a ales să spună tot adevărul despre acel moment controversat.

CANCAN.RO: Știu că ai spus că nu mănânci mâncarea gazdelor, dar ai fost surprinsă de cameramani cu un burger. Vrei să vorbim despre asta?

Anda Adam: Situația a stat cu totul altfel. Imediat cum am ajuns, chiar la doamna care ne-a oferit acel pește, singura lor hrană din seara aceea, a doua zi m-am îmbolnăvit instant. Înainte să plecăm, noi am făcut cinci vaccinuri în România, toți concurenții. Dar bacteriile și virusurile pe care ei le au acolo, noi nu le avem în Europa. Corpul nostru a fost expus la niște bacterii complet necunoscute, la riscuri mari. Eu m-am îmbolnăvit imediat ce am ajuns, chiar de la prima masă. Am făcut o enterocolită și o săptămână mi-a fost foarte, foarte greu. Am avut chiar și o cursă de eliminare în timp ce sufeream de acea enterocolită. După asta, îți dai seama că mi-a fost frică să mă mai ating de ceva. Mai ales pentru că apa lor nu este potabilă. Producția ne-a anunțat clar: „Să nu beți apă de la robinet!” Ni se dădeau non-stop sticle cu apă plată și ni s-a spus că, inclusiv când ne spălăm pe dinți, să folosim doar acea apă.

CANCAN.RO: Și burger-ul?

Anda Adam: Singurele faze care s-au văzut când eu mâncam ceva erau cele în care am acceptat un burger, deci nimic din mâncarea localnicilor. Nu pentru că nu erau ei oameni minunați, ci pentru că găteau cu apa lor, care nu era potabilă și era infestată. Din acel moment, eu am cerut doar orez fiert și banane. Imaginile pe care le-ați văzut au fost doar 3-4 secvențe din cele 3-4 dăți în care am reușit eu să mai mănânc ceva. Pentru că, în rest, localnicii, văzând că suntem europeni, s-au oferit să ne cumpere mâncare de la un fast-food din colț. Și, sincer, când ne-au întrebat: „Vreți să vă luăm un burger?”, normal că am zis: „Da, te rugăm!” Așa că am mâncat un burger cu niște cartofi prăjiți și acelea sunt singurele imagini în care m-ați văzut mâncând ceva gătit.

CANCAN.RO: Ați slăbit pe parcursul show-ului?

Anda Adam:  Eu vreau șase kilograme, iar Joseph cam unsprezece.

CANCAN.RO: Le-ați pus la loc?

Anda Adam: Nu, deocamdată nu. Suntem în proces de „definire” acum.

Joseph Adam: Eu le-am pus la loc de mult, să știi!

Anda Adam vrea să se revanșeze față de localnicii din Asia

Joseph și Anda Adam, act de caritate pentru localnicii din Asia

Anda Adam și soțul ei vor să îi răsplătească pe cei care le-au oferit ajutorul pe parcursul emisiunii Asia Express. Așadar, au în plan să facă un act de caritate pentru localnicii care le-au oferit o mână de ajutor.

Anda Adam: Noi, oricum, am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo, ca să știi. Am ținut legătura cu ei, le-am luat adresele, numerele de telefon, iar unii dintre ei ne-au scris pe Instagram, pentru că i-am rugat să ne contacteze pe Facebook sau pe Instagram. Vrem să le trimitem pachete din România, să-i ajutăm cât de mult putem. Deja săptămâna aceasta începem cu livrările și sperăm să conteze măcar puțin pentru ei, să contribuim la fericirea și siguranța lor, atât cât putem, și financiar, și cu pachete de tot felul.

