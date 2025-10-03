Anda Adam, prinsă cu ”cioara vopsită”: cum a mințit că Joseph Eudor a studiat la Cambridge? Ce studii are, de fapt

Anda Adam, prinsă cu minciuna! Artista a răbufnit după ce oamenii au acuzat-o că minte în legătură cu studiile soțului său, așa că a decis să publice o dovadă. Totuși, cu acea fotografie s-a dat de gol. Joseph Adam nu a studiat la Universitatea Cambridge, așa cum susține concurente de la Asia Express. Află, în articol, ce facultate a urmat, de fapt!

Anda Adam și soțul ei, Joseph, formează una dintre echipele care au acceptat provocarea de a participa la Asia Express, în sezonul 9. Cei doi s-au ales atât cu mesaje de susținere, cât și cu multe comentarii negative, mai ales după conflictul izbucnit între artistă și Mara Bănică. De asemenea, unii telespectatori au spus despre cântăreață că este mereu nemulțumită și că se laudă foarte mult cu reușitele sale. Nervoasă pe situație, vedeta a abordat subiectul referitor la studiile soțului, însă nu a fost în avantajul ei.

Unde a studiat Joseph, soțul Andei Adam, de fapt

Anda Adam a răbufnit în urma comentariilor negative primite. Mai mulți fani ai emisiunii Asia Express l-au acuzat pe Joseph că minte în legătură cu studiile sale. Așadar, artista a sărit imediat să îi ia apărarea. Mai mult decât atât, vedeta a publicat o imagine cu soțul său de la absolvirea facultății.

„Văd tot felul de aberații că soțul nu a studiat la Cambridge, că doar în visele lui. O să vă pun diploma cu soțul care a terminat și Masterul în Administrarea Afacerilor, nu doar facultatea Cambridge”, a spus Anda Adam pe Instagram.

Totuși, în loc să dovedească ceea ce și-a dorit, Anda Adam s-a dat de gol că nu este tocmai sinceră în ceea ce privește acest subiect. Mai exact, dacă vă uitați cu atenție la imaginea postată de artistă, veți observa că scrie Anglia Polytehnic University.

Universitatea, unde Joseph Adam a urmat studiile, și-a schimbat numele, în anul 2005, în Anglia Ruskin University. Această unitate de învățământ are sedii și campusuri în Cambridge, oraș din Anglia. Dincolo de campusul de aici, mai are sedii și în Londra, Chelmsford, Peterborough și Writtle.

Așadar, Anda Adam nu a fost sinceră în totalitate, iar asta o dovedește chiar imaginea postată de ea. În realitate, Joseph a urmat cursurile unei facultăți din orașul Cambridge, dar nu a studiat la Universitatea cu același nume, renumită în toată lumea.

Citește și: Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului de la Asia Express și o face praf pe Mara Bănică: „O perversitate, m-a terorizat”