Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor soțului ei

Anda Adam a răbufnit în urma comentariilor negative primite! Mai mulți fani ai emisiunii Asia Express l-au acuzat pe Joseph că minte în legătură cu studiile sale. Așadar, artista a sărit imediat să îi ia apărarea. Mai mult decât atât, vedeta a făcut publică dovada faptului că soțul său a studiat la Cambridge.

Anda Adam și soțul ei, Joseph, formează una dintre echipele care au acceptat provocarea de a participa la Asia Express, în sezonul 9. Cei doi s-au ales atât cu mesaje de susținere, cât și cu multe comentarii negative, mai ales după conflictul izbucnit între artistă și Mara Bănică. De asemenea, unii telespectatori au spus despre cântăreață că este mereu nemulțumită și că se laudă foarte mult cu reușitele sale. Nervoasă pe situație, vedeta a explicat situația, dar a abordat și subiectul referitor la studiile soțului.

Ce a spus Anda Adam despre studiile urmate de Joseph

Anda Adam și Joseph au apărut pentru prima dată pe micile ecrane împreună, la o astfel de emisiune precum Asia Express. Participarea lor a atras atât mesaje de susținere, cât comentarii negative. În ultima perioadă, cei doi au fost puși la zid, așa că artista nu a mai rezistat și a răbufnit.

Cântăreața a mărturisit că nu înțelege cum unii oameni pot să vorbească atât de urât despre ei, deși nu i-au cunoscut în realitate. De asemenea, vedeta a fost deranjată și de faptul că telespectatorii i-au acuzat soțul că mine în legătură cu studiile terminate în Anglia.

„Vă las în continuare plăcerea de a ne jigni, de a ne critica, de a spune ce caractere suntem noi și ce fel de oameni. Văd tot felul de aberații că soțul nu a studiat la Cambridge, că doar în visele lui. O să vă pun diploma cu soțul care a terminat și Masterul în Administrarea Afacerilor, nu doar facultatea Cambridge”, a spus Anda Adam pe Instagram.

Anda Adam s-a ținut de cuvânt și a publicat dovada legată de studiile soțului său. După ce a terminat de spus tot ce avea pe suflet, concurenta de la Asia Express a postat o imagine cu Joseph de când a absolvit facultatea. În fotografie se observă și numele universității.

Soțul Andei Adam are o carieră solidă și diversificată. Joseph este om de afaceri, cu experiență în domeniul bancar privat din Elveția, acolo unde a lucrat înainte de a se muta în România. În plus, este pasionat de fitness și modă, două domenii pe care le promovează și pe rețelele de socializare.

„E clar că nu ați înțeles cum se montează o astfel de emisiune”

Concurenta de la Asia Express a mai răspuns și acuzațiilor conform cărora ea și soțul ei se laudă constant în emisiune cu reușitele lor. Anda Adam a explicat faptul că sunt întrebați la testimoniale despre anumite aspecte, însă pe post se difuzează doar răspunsurile.

„Noi suntem și întrebați la testimoniale, ca să știți. Nu e doar că ne lăudăm noi singuri pentru că te întreabă dacă ai studiat undeva, ce ai terminat, ce ești tu la bază ca meserie. Pe soț chiar l-au întrebat și a zis omul ce e. Ce voiați să răspundă? Că a făcut arte în România, dacă asta a făcut omul. Și eu am studiat altceva, nu muzică. De asta am spus că am făcut mate-info. Suntem și întrebați niște chestii, dar nu întotdeuna se montează cu întrebarea. Se dă doar răspunsul. Voi le știți pe toate. E clar că nu ați înțeles cum se montează o astfel de emisiune, ce înseamnă o astfel de emisiune și cum se produce”, a mai explicat artista.

