Acasă » Știri » Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor soțului ei

Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor soțului ei

De: Irina Rasoveanu 02/10/2025 | 22:35
Anda Adam și soțul ei, Joseph/ Sursa foto: Captură Antena 1

Anda Adam a răbufnit în urma comentariilor negative primite! Mai mulți fani ai emisiunii Asia Express l-au acuzat pe Joseph că minte în legătură cu studiile sale. Așadar, artista a sărit imediat să îi ia apărarea. Mai mult decât atât, vedeta a făcut publică dovada faptului că soțul său a studiat la Cambridge. 

Anda Adam și soțul ei, Joseph, formează una dintre echipele care au acceptat provocarea de a participa la Asia Express, în sezonul 9. Cei doi s-au ales atât cu mesaje de susținere, cât și cu multe comentarii negative, mai ales după conflictul izbucnit între artistă și Mara Bănică. De asemenea, unii telespectatori au spus despre cântăreață că este mereu nemulțumită și că se laudă foarte mult cu reușitele sale. Nervoasă pe situație, vedeta a explicat situația, dar a abordat și subiectul referitor la studiile soțului.

Ce a spus Anda Adam despre studiile urmate de Joseph

Anda Adam și Joseph au apărut pentru prima dată pe micile ecrane împreună, la o astfel de emisiune precum Asia Express. Participarea lor a atras atât mesaje de susținere, cât comentarii negative. În ultima perioadă, cei doi au fost puși la zid, așa că artista nu a mai rezistat și a răbufnit.

CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Cântăreața a mărturisit că nu înțelege cum unii oameni pot să vorbească atât de urât despre ei, deși nu i-au cunoscut în realitate. De asemenea, vedeta a fost deranjată și de faptul că telespectatorii i-au acuzat soțul că mine în legătură cu studiile terminate în Anglia.

„Vă las în continuare plăcerea de a ne jigni, de a ne critica, de a spune ce caractere suntem noi și ce fel de oameni. Văd tot felul de aberații că soțul nu a studiat la Cambridge, că doar în visele lui. O să vă pun diploma cu soțul care a terminat și Masterul în Administrarea Afacerilor, nu doar facultatea Cambridge”, a spus Anda Adam pe Instagram.

Anda Adam s-a ținut de cuvânt și a publicat dovada legată de studiile soțului său. După ce a terminat de spus tot ce avea pe suflet, concurenta de la Asia Express a postat o imagine cu Joseph de când a absolvit facultatea. În fotografie se observă și numele universității.

Imaginea publicată de Anda Adam/ Sursa foto: Instagram

Soțul Andei Adam are o carieră solidă și diversificată. Joseph este om de afaceri, cu experiență în domeniul bancar privat din Elveția, acolo unde a lucrat înainte de a se muta în România. În plus, este pasionat de fitness și modă, două domenii pe care le promovează și pe rețelele de socializare.

„E clar că nu ați înțeles cum se montează o astfel de emisiune”

Concurenta de la Asia Express a mai răspuns și acuzațiilor conform cărora ea și soțul ei se laudă constant în emisiune cu reușitele lor. Anda Adam a explicat faptul că sunt întrebați la testimoniale despre anumite aspecte, însă pe post se difuzează doar răspunsurile.

„Noi suntem și întrebați la testimoniale, ca să știți. Nu e doar că ne lăudăm noi singuri pentru că te întreabă dacă ai studiat undeva, ce ai terminat, ce ești tu la bază ca meserie. Pe soț chiar l-au întrebat și a zis omul ce e. Ce voiați să răspundă? Că a făcut arte în România, dacă asta a făcut omul.

Și eu am studiat altceva, nu muzică. De asta am spus că am făcut mate-info. Suntem și întrebați niște chestii, dar nu întotdeuna se montează cu întrebarea. Se dă doar răspunsul. Voi le știți pe toate. E clar că nu ați înțeles cum se montează o astfel de emisiune, ce înseamnă o astfel de emisiune și cum se produce”, a mai explicat artista.

Citește și: Motivul din 2013 pentru care Mara Bănică și Anda Adam nu se suportă. Are legătură cu Victor Slav! Ce s-a întâmplat între cele două concurente de la Asia Express 2025

Tags:
Iți recomandăm
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de detenție: ”Aveam acest biotop al meu în care m-am închis”
Știri
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile…
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”
Știri
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi…
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
Gandul.ro
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade...
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă...
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la...
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”:...
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Click.ro
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Antena 3
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după...
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate
Digi 24
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi...
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre...
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula...
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la sol
kanald.ro
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la...
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma...
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
kfetele.ro
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie mândru
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de...
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care...
Secretul lui Călin Georgescu. Un reputat economist știe cum i-a cucerit pe toți: Cu această sperietoare, românii îi ciugulesc din palmă
Capital.ro
Secretul lui Călin Georgescu. Un reputat economist știe cum i-a cucerit pe toți: Cu această...
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea microfonul deschis. A auzit toată lumea!
Romania TV
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Surpriză imensă pentru Călin Georgescu. Vladimir Putin îi ia personal apărarea: Ce s-a întâmplat în România, nu va funcționa!
Capital.ro
Surpriză imensă pentru Călin Georgescu. Vladimir Putin îi ia personal apărarea: Ce s-a întâmplat în...
Tradiția nocturnă care transformă un cartier într-un cor straniu
evz.ro
Tradiția nocturnă care transformă un cartier într-un cor straniu
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului
Gandul.ro
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când...
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam...
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă...
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
radioimpuls.ro
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi...
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României...
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Fanatik.ro
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta ...
Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula Iubirii a încercat să-l ascundă cu orice preţ chiar există!
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? ...
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? Nu are loc de muncă, dar… Jonglează frumos între pelerinaje la Athos și fente de lux din contractele cu statul
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, ...
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț!
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de ...
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de detenție: ”Aveam acest biotop al meu în care m-am închis”
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ...
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Vezi toate știrile
×