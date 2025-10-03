Acasă » Știri » Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului de la Asia Express și o face praf pe Mara Bănică: „O perversitate, m-a terorizat”

De: Irina Rasoveanu 03/10/2025 | 09:47
Serghei Mizil, dezvăluiri neașteptate/ Sursa foto: Captură YouTube, Instagram

Se încing spiritele între concurenții de la Asia Express! Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului și o face praf pe Mara Bănică! Actorul a susținut că a fost terorizat de către coechipiera sa, iar acum regretă că a ales să meargă alături de ea pe Drumul Eroilor. Mai mult decât atât, a acuzat-o pe jurnalistă se perversitate, spunând că își schimba comportamentul în fața camerei. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, un scandal de proporții a izbucnit între Anda Adam și Mara Bănică. Cele două și-au aruncat cuvinte grele atât în cadrul emisiunii, cât și în afara ei. Întrebat ce părere are despre acest conflict, Serghei Mizil a făcut-o praf pe colega sa de echipă.

Ce a spus Serghei Mizil despre Mara Bănică, după Asia Express

Serghei Mizil i-a luat apărarea Andei Adam în scandalul cu Mara Bănică, susținând că artista a caracterizat-o perfect pe colega lui de echipă. Mai mult decât atât, concurentul a declarat că, în spatele camerelor de filmat, jurnalista l-a adus într-o stare de nervi de neimaginat.

Serghei Mizil a mărturisit că Mara Bănică avea un comportament total diferit atunci nu era filmată. De asemenea, el a precizat că jurnalista a intrigat pe toată lumea din competiție, încercând să îi întoarcă pe unii împotriva celorlalți.

„Scandalul a pornit pentru că într-un fel aveau cam același comportament. Pe Bănică a caracterizat-o perfect Anda. Exact așa este și ce mă oftica… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus. Să vedeți râca, intriga pe care le-a făcut cu absolut toată lumea. Și când apărea în fața camerei era o schimbare de 180 de grade. Turba, înjura, dar avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie.

Nu poți să îți explice un om același lucru timp de o lună și jumătate și să faci invers și să dai vrăjeala aia la televizor că te fura competiția. Ce să o fure competiția? Că mă apucă nervii. Ea nu accepta nimic de la nimeni, ea se crede foarte inteligentă. Nu e. Eu spuneam că văd ceva și ea spunea că nu vede, numai să arate la cameră că ea e cea care vede totul și că eu sunt nimic”, a povestit Serghei Mizil pe canalul său de Youtube.

Mara Bănică și Serghei Mizil/ Sursa foto: Antena 1

„M-a terorizat în fiecare noapte”

Serghei Mizil a susținut că oamenii din staff-ul Asia Express l-au rugat să meargă alături de altcineva pe Drumul Eroilor și a regretat decizia de a o alege pe Mara Bănică încă din aeroport. Inițial, actorul a vrut să țină ascuns ce s-a întâmplat în emisiune, dar ultimul episod i-a amintit de teroarea pe care a primit-o din partea colegei sale.

„A spus la toată lumea că ea m-a chemat acolo. Nu! Staff-ul m-a rugat 5 zile să nu o iau pe Mara Bănică. Încăpățânarea mea, imbecilitatea mea din cap și din creier au fost să zic: ‘Nu, o iau’ . Toți mi-au zis să nu o iau, din trustul ei. Când am venit, mi-au spus: ‘Ne pare rău că n-am insistat să nu o iei’. Nu am vrut să spun până acum pentru că am zis că o închei, s-a terminat, am fost o echipă.

Nu aș fi vrut să devoalez toate astea, dar cu cât mă întâlnesc dintre concurenți îmi spun niște chestii de rămân mut. În episodul de ieri (n.r. ediția de miercuri) s-a văzut 5% din ce a făcut. Eu n-am dormit toată noaptea de nervi.

De pe aeroport eu trebuia sa îmi dau seama și să termin această colaborare care mi-a stricat cea mai frumoasă emisiune din viața mea. Eu nu am avut nimic nici cu Anda. M-a terorizat în fiecare noapte că ăia mănâncă altceva, că o ajută pe Raluca să câștige, că sunt un dobitoc, că mă păcălesc. Băi, un tupeu… Anda a caracterizat-o perfect, perversitate rău de tot. Să vezi când venea camera cum punea capul pe mine și zicea: ‘Vai, ești ca tata’ și apoi zicea: ‘Schimbați-mi-l, dați-mi pe altul’”, a mai spus concurentul de la Asia Express.

