Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt

De: Anca Chihaie 03/02/2026 | 08:14
Petre Alin Neacşu, kinetoterapeutul găsit mort în cabinet. Foto: Facebook

Comunitatea medicală din Pitești a fost profund marcată de un eveniment tragic petrecut la începutul săptămânii. Un tânăr specialist în domeniul recuperării medicale, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit decedat chiar în cabinetul unei clinici private unde își desfășura activitatea profesională. Vestea a generat un val de emoție, confuzie și întrebări, mai ales în rândul celor care l-au cunoscut drept un profesionist dedicat și aparent echilibrat.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de luni, 2 februarie, într-o unitate medicală din municipiul Pitești, județul Argeș. Tânărul, cunoscut de colegi și pacienți sub numele de Alin, se prezentase la serviciu ca în oricare altă zi, fără a lăsa să se observe semne vizibile de suferință sau comportamente neobișnuite. La scurt timp, colegii au făcut descoperirea dramatică în interiorul cabinetului, realizând că viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Intervenția echipajelor de urgență a fost una rapidă, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Trupul neînsuflețit a fost preluat pentru efectuarea procedurilor legale, conform protocolului, iar cazul a intrat imediat în atenția autorităților competente. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, o procedură standard în astfel de situații, menită să clarifice exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Pe măsură ce informațiile au început să apară în spațiul public, au ieșit la iveală detalii care conturează o realitate mult mai complexă decât părea la prima vedere. Potrivit datelor apărute în presa locală, tânărul medic se confrunta cu probleme de ordin psihologic, mai exact cu depresie, afecțiune pe care nu ar fi împărtășit-o cu cei din jur. Deși activa într-un domeniu medical și avea acces la resurse de specialitate, suferința sa ar fi rămas, în mare parte, ascunsă.

De asemenea, se pare că acesta avea îngrijorări legate de propria stare de sănătate. În perioada anterioară tragediei, ar fi suspectat existența unei afecțiuni, însă investigațiile medicale efectuate nu au indicat prezența vreunei boli grave. Acest contrast între rezultatele analizelor și starea sa interioară ar fi contribuit la accentuarea unei stări de neliniște și vulnerabilitate psihică.

