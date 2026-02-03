Acasă » Știri » Surpriza sezonului la Desafio. Cine va fi eliminat diseară + amalgamul de consecințe

De: Alina Drăgan 03/02/2026 | 08:44
Cine va fi eliminat diseară la Desafio /Foto: Voyo

O nouă eliminare va avea loc la Desafio în această seară, 3 februarie. O echipă câștigă imunitatea, iar celelalte două își trimit oamenii la duelul eliminator. Ei bine, confruntarea finală se va da între Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și Babasha. Cine va fi eliminat diseară? Multe se întâmplă, iar alianțe se destramă.

În această seară un nou duel de eliminare are loc la Desafio. De această dată, Visătorii își vor adjudeca imunitatea, așa că Războinici și Luptătorii ajung la duel. Lupa este una strânsă, iar cei aruncați în joc au dat tot ce au putut pentru a se feri de eliminare.

Cine va fi eliminat diseară la Desafio

Așa cum spuneam, duelul de eliminare este jucat de Războinici și Luptători. Ei bine, în mod surprinzător, Babasha este cel care va juca, din nou, duelul de eliminare pentru Luptători, la fel ca săptămâna trecută. Artistul s-a propus singur, iar colegii i-au susținut și respectat dorința.

Din tabăra Războinicilor, Delia Salchievici este concurenta care o să fie aruncată în luptă. Cei doi se vor confrunta, iar la final, cu puțin noroc, Babasha este cel care va ieși câștigător și o va învinge pe fosta soție a lui Lino Golden. Astfel, Delia părăsește Desafio.

Delia, eliminată de la Desafio /Foto: Voyo

Ei bine, vă mai spunem că eliminarea Deliei va declanșa un adevărat „tsunami” la Desafio. Vă putem spune doar atât: cea care a lucrat-o pe Delia este tocmai colega ei, Bettyshor. Deși cele două păreau că se înțeleg bine, se pare că lucrurile s-au schimbat după ce Ian a intervenit la mijloc.

Delia și Bettyshor par că se „luptă” pentru atenția trapperului, însă bruneta a avut grijă să se ocupe de „concurență”, iar acum toată atenția lui Ian se poate îndrepta doar către ea. A lucrat-o pe Delia, însă Bettyshor ar trebui să fie în gardă, căci lucrurile nu sunt mereu așa cum par.

Deși a scăpat de Delia de la Desafio, Bettyshor are concurență serioasă, căci, surpriză, Ian este deja luat. Iar o altă domnișoară îl așteaptă, de fapt, acasă. Așa că și fără Delia în peisaj, bruneta tot trebuie să fie atentă și să tatoneze bine terenul.

