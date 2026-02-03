Acasă » Știri » Sora lui Mario Berinde, tânărul ucis de prietenii lui în Cenei, trăiește un coșmar! Cine îi trimite amenințări cu moartea: „Te duci după fratele tău”

De: Anca Chihaie 03/02/2026 | 09:16
Familia lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani ucis în localitatea Cenei, județul Timiș, continuă să trăiască momente de profundă teamă și suferință, la câteva săptămâni după descoperirea uneia dintre cele mai șocante crime comise între minori în ultimii ani. Departe de a se fi încheiat odată cu reținerea celor implicați în omor, drama familiei capătă noi dimensiuni, după ce sora victimei a devenit, la rândul ei, ținta unor amenințări extrem de grave.

Această situație a amplificat starea de nesiguranță în care se află familia Berinde, deja profund afectată de pierderea fiului. După uciderea lui Mario, rudele au fost nevoite să facă față nu doar durerii, ci și unei presiuni emoționale constante, generate de ancheta penală, de reacțiile din comunitate și de amploarea mediatică a cazului. Apariția acestor amenințări aduce un nou nivel de gravitate, ridicând semne de întrebare cu privire la siguranța martorilor și a familiei victimei.

Tânăra ar fi fost contactată în mod repetat de o persoană care s-ar fi prezentat drept apropiată de cercul celor care l-au ucis pe fratele ei. Mesajele primite au un conținut violent și intimidant, sugerând că viața ei ar fi în pericol în cazul în care autorii crimei vor ajunge să execute pedepse cu închisoarea. Amenințările nu s-au limitat la simple insulte, ci au inclus detalii menite să inducă panică, prin insinuarea că expeditorul ar cunoaște rutina zilnică a fetei și deplasările acesteia.

”Dacă intră în pușcărie, tu o să te duci după fratele tău, fac pariu pe ce vrei tu. Dacă prietenii mei intră în pușcărie, tu o să mori cum a murit și fratele tău. Îți promit eu asta. Eu știu și când pleci de acasă, la ce oră ajungi, cu cine ieși și unde stai”, a fost mesajul primit de sora lui Mario.

Mario Berinde a fost ucis pe 19 ianuarie, iar anchetatorii au stabilit că fapta a fost comisă de doi adolescenți apropiați de acesta, motivați de invidie și conflicte legate de bunurile pe care băiatul le avea. Un al treilea minor ar fi contribuit ulterior la ascunderea urmelor crimei, ajutând la îngroparea trupului neînsuflețit în curtea unuia dintre agresori. Cazul a șocat întreaga comunitate locală, atât prin vârsta extrem de fragedă a celor implicați, cât și prin cruzimea faptelor.

