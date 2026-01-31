Acasă » Știri » Doliu în Giulești! Cristi Manea și-a pierdut mama: „Dumnezeu să o odihnească în pace

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 16:57
Lumea fotbalului românesc este din nou marcată de o veste profund tristă, care a adus durere și emoție în rândul suporterilor și a echipei Rapid. Cristi Manea, fundașul dreapta al Rapidului și unul dintre cei mai constanți jucători ai formației din Giulești în ultimele sezoane, trece printr-un moment extrem de dificil din viața sa personală. Mama fotbalistului a încetat din viață.

Vestea dispariției celei care i-a dat viață a venit într-un moment cu atât mai apăsător, cu cât Manea se afla în plin sezon competițional, chiar într-o zi de meci. Pentru un sportiv de performanță, presiunea este oricum una ridicată, însă în astfel de situații dramatice, se depășește cu mult orice miză sportivă. Fotbalul trece inevitabil pe plan secund, iar durerea personală devine copleșitoare.

Mama lui Cristi Manea a murit!

Prin această pierdere, Cristi Manea rămâne fără ambii părinți, o realitate dură care adaugă și mai multă greutate momentului actual. Fotbalistul nu este străin de astfel de încercări, viața punându-l, încă de la o vârstă fragedă, în fața unor suferințe greu de dus.

Clubul Rapid a făcut publică informația și a transmis sprijinul său total pentru jucător, subliniind solidaritatea întregii comunități alb-vișinii în fața acestei tragedii.

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de Cristian Manea în aceste clipe grele, marcate de pierderea mamei sale. Familia Rapidului îi transmite sincere condoleanțe și este alături de el și de cei dragi. Multă putere, Cristi! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis echipa Rapid.

Drama actuală readuce în atenție un episod extrem de dureros din trecutul jucătorului. În anul 2016, pe când cariera sa era la început și evolua în străinătate, Cristi Manea și-a pierdut tatăl. A fost o lovitură neașteptată, venită într-o perioadă în care tânărul fotbalist încerca să se adapteze la viața departe de casă și să facă față rigorilor fotbalului profesionist din afara României. Moartea tatălui său a reprezentat un șoc major, care l-a marcat profund și l-a obligat să se maturizeze mult mai repede decât alți jucători de vârsta sa.

De-a lungul anilor, Manea a vorbit deschis despre dificultățile prin care a trecut și despre cât de greu i-a fost să îmbine durerea personală cu cerințele unei cariere de top.

„După jumătate de an de când am ajuns în Belgia, tata a decedat. Eram singur, supărat. Au venit ai mei, că eu mai am doi frați gemeni, și cu mama. Am stat cu ei acolo, dar a fost greu. Prima oară când am auzit ce s-a întâmplat am crezut că mama mea a decedat, nu tatăl meu. Mama mea era bolnavă la spitalul Fundeni, iar tatăl meu era cu frățiorii acasă, iar eu în Belgia. Asta s-a întâmplat vineri, iar ei luni trebuiau să vină la mine. Sună telefonul pe la 11-12, mă sună tata și răspund ‘Da?’, iar el mi-a spus >”, a spus  Cristi Manea în urmă cu ceva timp.

