Data la care intră alocațiile în aprilie 2026. Ce trebuie să știe părinții

Luna aprilie vine cu transformări importante pentru românii care așteaptă pensiile și alocațiile. Sărbătorile pascale schimbă calendarul obișnuit de plată. Astfel, autoritățile pregătesc modificări în acest sens pentru ca beneficiarii să își primească banii mai devreme. Milioane de români au nevoie de aceste ajustări, întrucât sărbătorile care se apropie necesită cheltuieli mai mari.

În mod obișnuit, pensiile distribuite prin Poșta Română sunt livrate în perioada 1-15 ale fiecărei luni, potrivit unui calendar stabilit de Casa Națională de Pensii Publice și Ministerul Muncii. Pe de altă parte, în luna aprilie, lucrurile ar trebui să stea cu totul diferit.

Tocmai pentru că Paștele Ortodox cade pe 12 aprilie, într-o zi de duminică, autoritățile intenționează să accelereze demersul de distribuire al pensiilor, pentru ca beneficiarii să primească banii înainte de sărbători.

Prin urmare, există posibilitatea ca Poșta Română să livreze pensiile până la data de 10 aprilie, care este vineri, respectiv Vinerea Mare. Măsura se aplică în fiecare an, pentru a sprijini pensionarii în prejma marilor sărbători.

Când vor intra alocațiile copiilor

În ceea ce privește plata alocațiilor de stat pentru copii, programul rămâne același. De regulă, sumele sunt virate în data de 8 a fiecărei luni. În luna aprilie 2026, această dată pică într-o zi de miercuri, ceea ce înseamnă că banii vor ajunge la beneficiari direct pe card, fără întârzieri sau schimbări în calendar.

Valoarea alocației diferă în funcție de vârsta copilului și de anumite situații speciale. Astfel, pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul celor cu handicap, suma este de 719 lei.

Pentru copiii între 2 și 18 ani, dar și pentru tinerii care urmează cursurile liceale sau profesionale, alocația este de 292 de lei. În cazul copiilor cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani, suma rămâne 719 lei.

În plus, indemnizația pentru creșterea copilului poate fi diminuată cu 10% dacă beneficiarul obține venituri suplimentare declarate.

Nu vor exista majorări nici în 2026

Alocațiile de stat vor rămâne la același nivel și în anul 2026. Decizia vine în contextul măsurilor fiscal-bugetare adoptate în vara anului 2025. Astfel, înghețarea acestor sume se prelungește pentru al doilea an consecutiv, chiar dacă legea prevede actualizarea lor anuală în funcție de rata inflației.

