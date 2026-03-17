596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează

Nu mai puțin de 800.000 de pensionari din România depind lunar de banii suplimentați de stat pentru a ajunge la pensia minimă de 1.281. Aceste sume în plus variază între 438 și 627, în funcție de județ.

Măsura în cauză este prevăzută de Legea nr. 360/2023 și are rolul de a asigura un venit minim decent pentru toți vârstnicii care au îndeplinit condițiile de pensionare, dar care, din cauza contribuțiilor mici, nu ating pragul stabilit de lege.

Județele care primesc cei mai mulți bani

În acest moment, pensia minimă în România este de 1.281 de lei. Conform datelor oficiale, 843.117 pensionari nu ating această sumă pe baza contribuțiilor proprii. Diferența până la nivelul de 1.281 de lei este acoperită din bugetul de stat. Atfel, niciun pensionar nu rămâne cu venituri de doar câteva sute de lei pe lună.

La începutul anului, pensiile ar fi trebuit să fie indexate cu 7%. Prin urmare, 4.668.000 de pensii ar fi crescut, în medie, cu aproape 190 de lei.

Pentru pensionarii aflați la nivelul minim, o asemenea majorare ar fi reprezentat un sprijin important, mai ales în contextul scumpirilor și al creșterii costului vieții. Chiar și în absența acestei indexări, statul continuă să acopere diferențele necesare, astfel încât beneficiarii să ajungă la pragul de 1.281 de lei.

În Bistrița, 17.284 de pensionari au un supliment mediu de 596 de lei

Banii acordați diferă de la județ la județ și depind de situația individuală a fiecărui pensionar. În unele zone ale țării, suplimentul mediu depășește 600 de lei, în timp ce în altele este sub 500 de lei.

În Maramureș se înregistrează cea mai mare sumă medie acordată în completarea pensiei. Aici, 28.554 de pensionari primesc, în medie, câte 627 de lei lunar pentru a ajunge la nivelul minim de 1.281 de lei, acesta fiind cel mai ridicat nivel mediu din țară.

Situații similare, cu valori apropiate, se regăsesc și în Caraș-Severin. Acolo, 11.956 de pensionari beneficiază, în medie, de 601 lei lunar, precum și în Hunedoara, unde 16.183 de pensionari primesc aceeași sumă medie.

În aceste județe, pensiile calculate pe baza contribuțiilor sunt, în general, semnificativ sub pragul minim, ceea ce determină statul să acopere diferențe consistente pentru a asigura venitul minim garantat.

Tulcea este județul cu cel mai mic supliment din țară

În Alba, 13.815 pensionari primesc, în medie, 546 de lei în plus. În Vaslui, 21.565 de pensionari beneficiază de un supliment mediu de 547 de lei lunar. În Bistrița, 17.284 de pensionari au un supliment mediu de 596 de lei.

În Iași, 31.780 de pensionari primesc, în medie, 543 de lei în plus la pensie. În Bacău, suplimentul mediu este de 527 de lei. La polul opus se află Tulcea, unde suplimentul mediu este de 438 de lei – cel mai mic din țară.

Cei peste 838.000 de pensionari care beneficiază de completări de la stat au îndeplinit condițiile minime legale pentru pensionare.

Aceștia au muncit cel puțin 15 ani – perioada minimă de cotizare necesară pentru obținerea pensiei – și au atins vârsta standard de pensionare: 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani și 3 luni pentru femei.

