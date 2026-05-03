Maria, tânăra care a petrecut cu șeicii în Dubai: ”Autoritățile mușamalizează cazul”. Cum arată acum, după un an de la tragedie

O tânără de origine ucraineană, Maria Kovalchuk, aflată în prezent în Norvegia, afirmă că a trecut printr-un incident grav în Dubai în urma căruia a suferit răni serioase și susține că autoritățile locale nu ar fi investigat corespunzător cazul. Povestea ei, relatată într-un interviu acordat presei internaționale, a reaprins dezbateri privind siguranța în Emiratele Arabe Unite, dar și despre riscurile la care se pot expune influencerii și creatorii de conținut care călătoresc în scop profesional.

Potrivit relatării sale, tânăra, care activase anterior în mediul online și pe platforme de tip abonament, ar fi ajuns în Dubai pentru o ședință foto și o scurtă deplasare. Ea afirmă că, în urma unor circumstanțe neprevăzute, ar fi rămas fără posibilitatea de a se întoarce rapid acasă și ar fi acceptat ajutorul unor persoane întâlnite acolo. Situația, spune ea, ar fi degenerat ulterior într-un context în care s-ar fi simțit presată și în pericol.

Cum arată acum, după un an de la tragedie

Maria susține că a fost dusă într-o cameră de hotel unde se aflau mai multe persoane și că, la un moment dat, atmosfera s-ar fi schimbat, apărând consum de alcool și substanțe interzise, precum și comportamente agresive. Ea afirmă că a încercat să refuze participarea la astfel de activități și că acest lucru ar fi dus la tensiuni. De asemenea, ea susține că i-au fost luate obiecte personale, inclusiv telefonul și pașaportul, ceea ce ar fi îngreunat orice tentativă de a părăsi locul.

În continuarea relatării, tânăra spune că a încercat să părăsească spațiul în care se afla, dar că ar fi fost împiedicată și că ulterior a reușit să ajungă în exterior, moment în care ar fi suferit o accidentare gravă care a necesitat spitalizare. Ea afirmă că nu își amintește complet succesiunea evenimentelor și că a fost transportată la spital în stare critică.

Autoritățile din Dubai au oferit la momentul respectiv o versiune diferită, susținând că tânăra ar fi pătruns într-o zonă restricționată de construcții și ar fi căzut de la înălțime. Maria Kovalchuk respinge această explicație și afirmă că investigația nu ar fi fost transparentă. Ea susține că a fost spitalizată sub o identitate incorectă și că familia sa a întâmpinat dificultăți în a o localiza.

„Până în ziua de azi, cele patru persoane care mi-au făcut asta sunt încă libere și nu au suferit nicio consecință. Autoritățile nici măcar nu au stabilit ce s-a întâmplat. Pur și simplu au închis cazul.”, a spus Maria.

În perioada de recuperare, tânăra spune că a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical și psihologic, având nevoie de intervenții și recuperare pe termen lung. Ea afirmă că a suferit multiple fracturi și complicații, iar în prezent încă utilizează sprijin medical pentru deplasare.

