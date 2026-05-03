Rareș Cojoc a dat lovitura după divorțul de Andreea Popescu. I-a fost alături chiar Andreea Matei, partenera sa de dans

De: Denisa Crăciun 03/05/2026 | 11:36

Rareș Cojoc și Andreea Popescu nu mai formează un cuplu, însă pare că dansatorului îi priește divorțul. Acesta s-a antrenat intens în ultima perioadă cu partenera sa de dans Andreea Matei, iar rezultatele au dat roade și asta pentru că au câștigat și Campionatul European.

Concursul Mallorca Dance Festival s-a desfășurat în perioada 30 aprilie-3 mai 2026 și a ajuns la cea de-a cincea ediție. Participanți au fost și românii noștri Rareș Cojoc și Andreea Matei. În total au concurat 1.000 de dansatori din 40 de țări. Pavilionul Municipal Galatzó a fost transformat într-o pistă de dans, iar aici au câștigat cei doi români titlul european la Standard. Este singurul titlu major care le lipsea din palmares.

Rareș Cojoc și Andreea Matei – câștigători la Mallorca Dance Festival

Momente de bucurie pentru dansatorii Rareș Cojoc și Andreea Matei. Cei doi au participat la festival și au reușit să îi impresioneze pe jurați și organizatori. La secțiunea lor au mai concurat încă 60 de dansatori din 28 de țări. Au existat cinci probe eliminatorii, din care în final s-au clasat Rareș și Andreea pe primul loc.

În locația aleasă din Mallorca, dansatorii români au oferit o experiență de neuitat și momente de dans cu sute, poate zeci de ore muncite în spate. De asemenea, nu s-a putut trece cu vederea pasiunea și dragostea față de dansul sportiv. A fost un maraton uimitor, în care s-au prezentat cinci stiluri de dans diferite.

Totul a început cu un vals lent. Mișcările au fost făcute cu precizie și nimic nu îi putea opri din „dansul inimii”. Rochia pe care a ales-o Andreea pentru acest dans îi punea în evidență silueta și este de culoare galbenă. Rareș a purtat un costum negru elegant. Al doilea dans a fost tangoul, unul dintre cele mai apreciate stiluri, având mișcări aprinzătoare. Conexiunea de care au dat dovadă pe ringul de dans i-a adus mai aproape de titlu. Valsul vienez a creat o atmosferă romantică și de echilibru. Piruetele i-au uimit pe toți. Penultima probă a concursului s-a concentrat pe Slow Foxtrot. Mișcările par simple, însă în spatele lor este vorba de muncă constantă. Fiecare pas îi ducea mai aproape de ultima probă: cea finală. Ultima probă a fost despre Quick Step. Dansul a fost plin de energie, iar coregrafia pe măsură. Astfel, au câștigat titlul mult așteptat.

