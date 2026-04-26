Divorțul nu i-a separat complet. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, reuniți într-un moment-cheie

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au atras din nou atenția publicului după ce au apărut în același loc, deși au încheiat oficial căsnicia după mulți ani împreună. Chiar dacă despărțirea lor a surprins pe toată lumea, relația dintre cei doi pare să fie una calmă și civilizată, iar apariția recentă demonstrează că pot colabora atunci când vine vorba despre copiii lor.

Separarea celor doi a fost considerată una dintre cele mai comentate vești ale anului 2026. Deși mulți urmăritori au intuit în timp că relația lor trece printr-o perioadă dificilă, confirmarea a venit abia când fosta dansatoare a anunțat că decizia divorțului a fost luată de comun acord. Reacțiile publicului au fost intense, însă fanii au fost nevoiți să accepte situația.

Divorțul nu i-a separat complet

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au format mult timp un cuplu apreciat în lumea mondenă, iar povestea lor de dragoste a fost adesea privită ca un exemplu. Din relația lor au rezultat trei copii, care au rămas prioritatea ambilor părinți, chiar și după separare. În timp, sentimentele s-au schimbat, iar cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite.

Recent, cei doi au fost prezenți împreună la competiția sportivă a fiului lor cel mare, pasionat de curse auto. Copilul a obținut un rezultat remarcabil, reușind cel mai bun timp de până acum, iar ambii părinți au fost acolo pentru a-l susține. Andreea Popescu a publicat mai multe imagini și filmări de la eveniment, în care apare și Rareș Cojoc, semn că cei doi mențin o relație armonioasă pentru binele copiilor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, reuniți într-un moment-cheie

Într-un interviu recent, Andreea Popescu a vorbit despre perioada dificilă prin care trece, explicând că, deși nu este ușor, se simte în echilibru datorită sprijinului primit din partea comunității sale. Ea a subliniat că mesajele primite au fost pozitive și că multe femei au rezonat cu experiența ei.

„Nu a fost ușor, au fost perioade grele. Pot spune că oamenii din comunitatea mea, și mă refer acum la publicul meu, m-au susținut, mai ales femeile, au rezonat. Eu nu am primit un mesaj de hate, unul să fie de hate. Mi-am dat seama că foarte multe femei trec printr-o situație similară și rezonează foarte mult. Ne susținem într-o poveste de genul, ceea ce este fantastic, pentru că învățăm să fim mai buni, să tolerăm, să înțelegem, să nu mai judecăm la prima vedere. Angi, Ana și Irina, am trei prietene care mi-au fost alături în permanență. Am realizat, oricum știam acest lucru, dar mai ales în situații de genul, realizezi cât de important este să ai oameni aproape care te ascultă. Este foarte important să te asculte cineva!”, a declarat Andreea Popescu.

Artista a subliniat că sprijinul celor apropiați a avut un rol esențial în procesul de adaptare, iar faptul că nu a fost judecată i-a oferit încredere și liniște într-o perioadă sensibilă.

