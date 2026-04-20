Acasă » Știri » Divorțul Rareș Cojoc – Andreea Popescu, oficializat la notar. Cum a comentat dansatorul momentul

Divorțul Rareș Cojoc – Andreea Popescu, oficializat la notar. Cum a comentat dansatorul momentul

De: David Ioan 20/04/2026 | 11:57
Divorțul Rareș Cojoc – Andreea Popescu, oficializat la notar. Cum a comentat dansatorul momentul
Divorțul Rareș Cojoc – Andreea Popescu, oficializat la notar. Cum a comentat dansatorul momentul

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au finalizat astăzi, la notar, procedura de divorț pe cale amiabilă, moment în care separarea lor a devenit oficială și din punct de vedere legal. Decizia marchează încheierea unui proces început în urmă cu câteva luni, după ce Andreea anunțase public despărțirea.

În luna martie, influencerița declara că ar fi divorțat deja, însă procedura juridică nu era atunci finalizată. Abia în urma întâlnirii de astăzi de la notar, cei doi au semnat documentele care consfințesc în mod oficial încheierea mariajului.

Divorțul Rareș Cojoc – Andreea Popescu, oficializat la notar

La scurt timp după ieșirea de la notar, Rareș Cojoc a oferit o reacție scurtă și rezervată în legătură cu divorțul. Întrebat despre separarea de Andreea Popescu, acesta a transmis:

„Nu comentez”.

Declarația, deși minimală, sugerează dorința sa de a păstra discreția într-un moment personal sensibil.

În contrast cu expunerea publică a Andreei din ultimele luni, Rareș a ales să nu intre în detalii și să nu alimenteze discuțiile din spațiul public. O astfel de atitudine este des întâlnită în rândul persoanelor publice care preferă să protejeze familia și copiii implicați în situații delicate.

Cum a comentat dansatorul momentul

Subiectul separării a devenit intens discutat încă din martie, după mesajul postat de Andreea Popescu în mediul online. Ulterior, informația a fost preluată de presă, iar în spațiul public s-a creat impresia că procedura ar fi fost deja finalizată. În realitate, divorțul legal s-a produs abia astăzi, odată cu semnarea actelor finale.

Refuzul lui Rareș Cojoc de a comenta poate avea mai multe explicații, de la dorința de a lăsa lucrurile să se liniștească până la preferința de a nu transforma viața personală într-un nou episod mediatic. Cert este că prima sa reacție după divorț este una clară și fermă: discreție totală.

Pe 13 martie, Andreea Popescu surprindea publicul anunțând online că a divorțat. Au urmat săptămâni de speculații și discuții, însă abia astăzi situația s-a clarificat definitiv prin finalizarea procedurii la notar.

Începând de astăzi, Rareș Cojoc și Andreea Popescu sunt oficial doi oameni separați și în acte, iar reacția dansatorului rămâne una scurtă, dar categorică: „Nu comentez.”

