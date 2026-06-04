Sile Cămătaru, provocat de Dan Blondu să lupte în gala RXF: ”Suntem de-o seamă, e o chestie de bărbăție”

La Dan Capatos Show, Dan Blondu a vorbit despre provocarea care a ajuns virală înainte să fie clar dacă se face sau nu. După ce l-a provocat pe Sile Cămătaru, Dan Blondu a ajuns să lupte la final de septembrie împotriva lui Claudiu Mușat. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Referitor la provocarea pe care i-a lansat-o lui Sile Cămătaru, Dan Blondu a spus clar: nu a venit din motive personale, ci doar a răspuns unui video pe care l-a văzut pe internet. Vezi emisiunea integrală aici!

„O să zic să înțeleagă toată lumea. Nu am nimic cu Sile, nu am nimic cu familia lui, îi respect trecutul, îi respect pentru cine sunt acum. A venit provocarea din cauză că eu am văzut o filmare pe net în care spunea că nu îi stă nimeni în față. Eu am zis, dacă e o chestie cu totul legal, am propus, dacă tot nu îi stă nimeni, să facem o de-asta, băiețește. Nu vreau nimic pe stradă, nu am nimic cu familia lor. Am zis să o facem ca între bărbați. (…) Îi respect copiii, și pe copilul lui Nuțu, e un băiat foarte frumos educat, are un caracter deosebit. Nu am nimic cu ei, e doar o provocare. Mă ceartă lumea, dar ce, mergem cu capul plecat pe stradă? Suntem de-o seamă, e o chestie de bărbăție. Dacă era ceva să-mi cer scuze, eu o făceam, dar nu am de ce.”

Blondu a ținut să clarifice că pentru el totul ține de asumare și curaj. A explicat că reacțiile din online nu îl influențează și că intrarea într-o astfel de confruntare e strict alegera lui. Ba mai mult, Blondu a ținut să precizeze că îl apreciază pe Mușat, cu care va intra în ring pe 30 septembrie.

„Am acceptat provocarea și nu dau înapoi, chiar dacă lumea comentează și se agită pe internet fără să știe contextul lucrurilor. Nu vreau scandal, vreau totul legal fără combinații dubioase sau lucruri făcute pe ascuns. Eu nu sunt sportiv de performanță, am crescut altfel, dar știu ce înseamnă să intri într-o confruntare și să nu dai înapoi când e cazul. Dacă tot a apărut provocarea, mergem până la capăt, pe reguli sau pe stil de stradă, fără să mă feresc.”

Blondu ne-a declarat că astfel de evenimente nu sunt doar despre orgoliu. El vede totul ca pe un pachet complet: spectacol, risc și recompensă.

„Contează bursa, normal că fiecare om se uită și la partea asta, nu doar la ideea de meci. E o competiție legală și asumată, exact ca în orice alt sport sau eveniment mare unde există miză. Nu aleg eu cine vine în față, nu fac calcule și nu mă răzgândesc în funcție de nume sau imagine. Eu intru acolo și vedem pe loc ce iese. Nu caut să demonstrez ceva, dar dacă apare ocazia, intru fără să clipesc. Totul trebuie să fie corect, clar și fără întoarceri după, asta e singura mea condiție.”

Cine va fi învingătorul luptei însă rămâne de văzut la finalul lunii septembrie, atunci când cei doi se vor afla față în față în cușca lui Sebi Vieru.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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