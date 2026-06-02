Feraru, dezvăluiri despre incidentul din Herăstrău cu Angelica: ”Oamenii ăștia au dominat România”

Seria „Procesul Cămătarilor”, moderată de Dan Capatos, continuă să provoace reacții puternice după lansarea documentarului de pe Voyo. Feraru a vorbit fără rețineri despre relația apropiată avută cu frații Nuțu și Sile Cămătaru. CANCAN.ro are toate detaliile!

Feraru a declarat că multe dintre episoadele discutate public au fost interpretate greșit de-a lungul timpului. Acesta a ținut să clarifice un incident celebru petrecut în zona Herăstrău, implicând-o pe Angelica. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu sunt prieten și cu Nuțulică, și cu Dani al lui Nuțu, și cu Dani al lui Sile. Sunt prietenii mei. Eram toți în cartier și știam exact ce se întâmplă. Nu avea cum să se întâmple ce s-a spus. A fost o simplă discuție. Angelica a venit la Herăstrău și s-a dat jos din mașină. Adiță i-a îmbrâncit puțin pe băieții ăia și atât. Nu au fost bătăi sau alte povești.”

Dan Capatos l-a întrebat dacă este surprins de faptul că foștii lideri interlopi au acceptat să vorbească public despre tot ce s-a întâmplat în trecutul lor.

„Oamenii ăștia au dominat România. Nu sunt fraieri și nu vorbim despre niște amatori. Mă surprinde uneori cât de multe lucruri se spun acum public. Mă uitam și la Ion Clămparu cum vorbea și mă gândeam că este altă ligă. Să ieși să spui cine pe cine a bătut și ce a făcut nu era stilul lor. Mulți vorbesc despre lucruri pe care nu le-au trăit. Eu știu exact cum stăteau lucrurile. Nu poate să vină cineva să spună despre prietenii mei lucruri care nu există. Nu aveau nevoie să demonstreze nimic nimănui. Erau oameni respectați și atât. Nu trebuia să spună cine pe cine a bătut. Mie îmi este rușine pentru copiii lor și pentru nepoți când aud anumite povești. Unele lucruri trebuiau să rămână acolo. În lumea aia nu se ieșea să povestești public tot ce făceai. Era o regulă nescrisă. Acum fiecare spune ce vrea și apar foarte multe interpretări.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

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