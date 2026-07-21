Nu este o glumă! Cât costă un șezlong în Vama Veche, în 2026

Sezonul estival este în plină desfășurare. Hotelurile sunt pline până la refuz, iar plajele sunt luate cu asalt atât de turiști români, cât și de peste hotare. Totuși, prețurile pentru mâncare și alte cheltuieli sunt destul de mari, mai ales dacă vorbim despre Vama Veche, care în ultimii ani a înregistrat creșteri uriașe.

Vama Veche este una dintre cele mai căutate destinații de pe litoralul din România. Este un loc apreciat în special pentru liniștea pe care o oferă, marea impresionantă și nisipul fin. Totuși, în ultimii ani, datorită numărului mare de turiști care se cazează în Vamă, prețurile au crescut semnificativ. De exemplu, în anul 2021, costul pentru șezlong în timpul săptămânii a fost în jur de 30 de lei, iar în weekend 35 de lei. În 2026, tarifele au crescut cu 20, respectiv 45 de lei față de 2021.

Cât costă un șezlong în Vama Veche în 2026

În perioada 2021-2026, litoralul românesc a înregistrat creșteri ale tarifelor serioase. Fie că vorbim despre hoteluri și mâncare, fie despre șezlonguri, prețurile au devenit subiect de discuție în mediul online. Vama Veche este o stațiune care adună în fiecare an turiști români sau străini, de toate vârstele. Tinerii aleg să se cazeze aici pentru petrecerile până dimineață pe plajă, în detrimentul cluburilor exclusiviste din Mamaia sau Costinești. De asemenea, familiile cu copii petrec pe cinste, însă există zone mai liniștite, ceea ce este un plus pentru Vamă.

Cu toate acestea, cei care închirează șezlonguri în Vamă vor plăti mai mult decât în anii precedenți. În acest an, prețurile sunt de aproximativ 50 de lei în timpul săptămânii și ajung la 80 de lei în weekend. Pe de altă parte, costurile pot fi și mai mari în anumite sectoare de plajă, mai exclusiviste. Pentru o singură zi, prețul poate urca până la 100 de lei.

De ce au crescut prețurile pe litoralul românesc

Potrivit unor date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația în țara noastră în perioada 2021-2026 a depășit 50%. În Vama Veche creșterile tarifelor pentru șezlonguri au fost peste acest nivel. Explicațiile specialiștilor sunt cererea tot mai mare, costurile operaționale ale plajelor private și poziționarea unor stațiuni ca destinații premium.

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