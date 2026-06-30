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Ce sumă a lăsat bacșiș un român, la o notă de plată de 200 lei, într-un restaurant din Vama Veche

De: Elisa Tîrgovățu 30/06/2026 | 16:06
Ce sumă a lăsat bacșiș un român, la o notă de plată de 200 lei, într-un restaurant din Vama Veche
Ce sumă a lăsat bacșiș un român, la o notă de plată de 200 lei, într-un restaurant din Vama Veche
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O notă de plată în valoare de 200 de lei, achitată într-un restaurant din Vama Veche, a devenit subiect de dezbatere pe rețelele de socializare, după ce clientul a lăsat un bacșiș de doar 5 lei. Fotografia bonului a fost publicată în spațiul online, însoțită de întrebarea: „Doar 5 lei tips la nota de 200 lei. E puțin?”

Postarea a atras rapid zeci de comentarii, iar opiniile internauților au fost împărțite. În timp ce unii au considerat că suma este prea mică în raport cu valoarea notei de plată, alții au susținut că bacșișul ar trebui să rămână întotdeauna opțional.

Un utilizator a explicat că problema este mai complexă și că nu toți clienții își permit să lase sume consistente.

„Este discutabil bacșișul pentru cei care lucrează pe salarii mici și nu primesc niciodată nimic în plus. Din acel salariu ar trebui să dea bani la frizer, la doctor, la școală, iar atunci când, din puținul pe care îl mai au, vor și ei un răsfăț, ar trebui să lase și bacșiș. De ce? Din ce? Cei care lucrează acolo au un salariu.”, a scris acesta.

Un alt internaut este de părere că obiceiul de a considera bacșișul o obligație ar trebui să dispară.

„Moda asta cu tips-ul ar trebui să se termine. Dacă vreau, bineînțeles că voi da, dar nu pentru că trebuie, ci pentru că vreau.”, a comentat acesta.

Bacșișul, regulă nescrisă

Au existat și persoane care au spus că orice sumă este binevenită și că angajații nu ar trebui să fie nemulțumiți de un bacșiș, indiferent de valoarea lui.

„Sunt buni și acei 5 lei. Îi iei, nu îi dai. Cine nu este mulțumit să meargă să lucreze la săpături. Fiul meu are un job suplimentar în weekend și servește la evenimente. Uneori vine acasă cu câteva sute de lei, alteori nu primește nimic. Asta este. Îți faci treaba pentru care ești plătit și gata.”, a fost o altă reacție.

De cealaltă parte, unii au amintit regula nescrisă potrivit căreia bacșișul ar trebui să reprezinte aproximativ 10% din valoarea consumației.

„De obicei se lasă 10%. Iar pentru cei care spun că salariul este suficient, trebuie să știe că mulți patroni oferă salarii mici tocmai pentru că se bazează pe bacșiș. Mulți ospătari trăiesc din bacșiș, nu din salariu.”, a scris un alt utilizator.

Deși bacșișul este o practică răspândită în restaurante, părerile rămân împărțite atunci când vine vorba despre cât ar trebui lăsat și dacă acesta reprezintă un gest de apreciere sau o obligație.

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