Ce bacșiș a primit un șofer Uber, de la un client străin, pentru o cursă de 17 lei în București

Un șofer de Uber a primit un bacșiș uriaș de la clientul său. Acesta a fost șocat de prețul cursei și ca un gest de mulțumire față de șofer i-a dat bani în plus.

Șoferii de la Uber fac zilnic poate chiar sute de curse. La finalul zilei constată de multe ori că nu au câștigat cât și-ar fi dorit și asta pentru că sumele primite pentru anumite curse, chiar dacă sunt mai lungi, nu sunt foarte mari.

Clienții apelează de regulă la aceste servicii atunci când au reducere în aplicația de ridesharing. Din acest motiv, unii șoferi preiau cursele cu sume și mai mici, alții în schimb așteaptă o rută care le aduce mai mulți bani. Șoferii care fac Uber se pot baza și pe bacșiș din partea oamenilor, însă de cele mai multe ori răsplata este prea mică, ori nu există deloc.

Câți bani a primit șoferul de Uber din bacșiș

Un șofer din București a rămas surprins de clienții pe care i-a avut și a făcut publică povestea lui pe o pagină de Facebook. Pentru o cursă din centrul Bucureștiului și până la aproape de ieșirea orașului, clienții au fost nevoiți să achite doar 13 lei. Clienții nu se așteptau să plătească de atât, iar atunci când s-au urcat în mașină l-au întrebat pe bărbat dacă suma este cea corectă. Șoferul a afirmat, iar cursa a continuat.

Cei care au mers pe această rută nu erau români. De aici și mirarea lor. La final, turiștii i-au spus șoferului că nu li se pare corect să plătească atât de puțin. Din acest motiv, dar și pentru că voiau să îi mulțumească șoferului pentru serviciul acordat i-au oferit o bancnotă de 50 de lei. Așadar, la sfârșit, șoferul a primit suma de 63 de lei, doar dintr-o singură cursă.

Și titlul de cel mai bun șofer Uber cred ca vine la mine cu această cursă. M-au întrebat clienții dacă este ok prețul pe care îl afișează pe telefonul lor, adică 13 lei. Eu le-am răspuns ca așa sunt prețurile pe minunata aplicație, la care ei au adăugat, citez: “Nu mi se pare normal ca pe o cursă de 40 de minute să primiți doar 13 lei, e foarte puțin.” Iar la final mi-au întins o bancnotă de 50 lei.🙏 Menționez că nu erau români, a postat bărbatul.

