Nu e o glumă! Cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 6 minute

Cursele de ride-sharing au devenit adevărate loterii, în ultima perioadă, și pare că singurul lucru care contează este dacă ești norocos sau nu. Prețurile oscilează mult, iar unele curse ajung să fie foarte ieftine, în timp ce altele sunt extraordinar de scumpe. Cât a plătit un client pentru o cursă de numai 6 minute. Prețul i-a șocat pe mulți.

În ultima perioadă, atât clienții, cât și șoferii de ride-sharing sunt surprinși de prețurile practicate. În funcție de oră, de cerere sau de condițiile meteo, prețurile pentru o cursă cresc sau scad, iar uneori rezultatele ajung să șocheze pe toată lumea.

Cât a plătit un client pentru o cursă de 6 minute la Uber

Recent, un client Uber a postat în mediul online una dintre cursele sale. Acesta a avut nevoie de o cursă până la Bălăceanca. Cursa a durat 6 minute și 17 secunde. Iar distanța parcursă de șofer a fost de 6,86 kilometri.

Ei bine, pentru această cursă clientul a trebuit să plătească 43,95 lei. Atât pentru client, cât și pentru oamenii din mediul online prețul a părut unul destul de mare, mai ales având în vedere distanța mică parcursă.

Din suma de 43,95 lei pe care a plătit-o clientul, șoferului i-au revenit 26,37, iar suma colectată de Uber a fost de 17,58 de lei. Și chiar dacă suma este mare, șoferul a spus că aplicația a calculat automat prețul, fără a fi aplicată majorarea specifică perioadelor aglomerate.

Oamenii din mediul online au reacționat imediat când au văzut prețul plătit de client. Mulți s-au revoltat și spun că aplicațiile de ride-sharing au oferte din ce în ce mai proaste în ultima perioadă. Mulți spun că timpii de așteptarea au crescut foarte mult, iar prețurile devin din ce în ce mai mari.

Un alt exemplu care i-a revoltat pe mulți a fost cel ale unei femei care a încercat să ajungă la aeroport atunci când ninsoarea pusese stăpânire pe Capitală. Iar pentru o cursă din Rahova până la aeroport, aplicații de ride-sharing cereau un tarif de 1.200 de lei.

