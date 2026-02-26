Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 6 minute

Nu e o glumă! Cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 6 minute

De: Alina Drăgan 26/02/2026 | 21:58
Nu e o glumă! Cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 6 minute
Cât a plătit un client pentru o cursă de 6 minute la Uber /Foto: deposit.photos

Cursele de ride-sharing au devenit adevărate loterii, în ultima perioadă, și pare că singurul lucru care contează este dacă ești norocos sau nu. Prețurile oscilează mult, iar unele curse ajung să fie foarte ieftine, în timp ce altele sunt extraordinar de scumpe. Cât a plătit un client pentru o cursă de numai 6 minute. Prețul i-a șocat pe mulți.

În ultima perioadă, atât clienții, cât și șoferii de ride-sharing sunt surprinși de prețurile practicate. În funcție de oră, de cerere sau de condițiile meteo, prețurile pentru o cursă cresc sau scad, iar uneori rezultatele ajung să șocheze pe toată lumea.

Cât a plătit un client pentru o cursă de 6 minute la Uber

Recent, un client Uber a postat în mediul online una dintre cursele sale. Acesta a avut nevoie de o cursă până la Bălăceanca. Cursa a durat 6 minute și 17 secunde. Iar distanța parcursă de șofer a fost de 6,86 kilometri.

Foto: Facebook

Ei bine, pentru această cursă clientul a trebuit să plătească 43,95 lei. Atât pentru client, cât și pentru oamenii din mediul online prețul a părut unul destul de mare, mai ales având în vedere distanța mică parcursă.

Din suma de 43,95 lei pe care a plătit-o clientul, șoferului i-au revenit 26,37, iar suma colectată de Uber a fost de 17,58 de lei. Și chiar dacă suma este mare, șoferul a spus că aplicația a calculat automat prețul, fără a fi aplicată majorarea specifică perioadelor aglomerate.

Foto: Facebook

Oamenii din mediul online au reacționat imediat când au văzut prețul plătit de client. Mulți s-au revoltat și spun că aplicațiile de ride-sharing au oferte din ce în ce mai proaste în ultima perioadă. Mulți spun că timpii de așteptarea au crescut foarte mult, iar prețurile devin din ce în ce mai mari.

Un alt exemplu care i-a revoltat pe mulți a fost cel ale unei femei care a încercat să ajungă la aeroport atunci când ninsoarea pusese stăpânire pe Capitală. Iar pentru o cursă din Rahova până la aeroport, aplicații de ride-sharing cereau un tarif de 1.200 de lei.

Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București în 7 zile: 16-22 februarie 2026. Colegii lui au crezut că exagerează!

Cât a plătit o femeie din Timișoara pentru o cursă de 15 minute cu Uber-ul. Nu i-a venit să creadă ce sumă i-a afișat aplicația

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Știri
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Știri
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Mediafax
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum ...
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce ...
Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce am pățit!”
Alex Bodi, reacție tăioasă după sentința lui Dorian Popa: ”Doamne ferește să mai gafeze încă ...
Alex Bodi, reacție tăioasă după sentința lui Dorian Popa: ”Doamne ferește să mai gafeze încă o dată!”
Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”
Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au ...
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au influențat conflictele performanța
Vezi toate știrile
×