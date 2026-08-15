Soțul Annei a ieșit la lumină! A ținut pasul cu pretențiile Julietei de pe Transfăgărășan până i-a ieșit fum din portofel

Povestea ucrainencei care a reușit să-i ia mințile unui pensionar din SRI, însurat și cu doi copii, se complică de la o zi la alta. După ce bărbatul a ajuns să-i scrie numele pe o stâncă de pe Transfăgărășan și să încaseze o amendă pe măsura elanului romantic, CANCAN.RO a început să sape prin trecutul Annei. Și, cum era de așteptat, trecutul n-a venit singur: în peisaj apare și un soț. Sau fost soț, dacă între timp s-au despărțit nu știm. Cert e că înainte de „Romeo” al nostru de la SRI, nici Anna nu era chiar fără ”istorie”.

Bărbatul cu care Anna și-a împărțit ani buni viața lucra, potrivit informațiilor CANCAN.RO, pentru compania Philip Morris în Ucraina. Iar arhiva de pe rețelele sociale arată că cei doi nu duceau deloc o existență între serviciu și canapea. Dimpotrivă: Italia, Austria, Spania, și alte escapade apar una după alta în albumul lor de familie.

Într-o postare din 2019, un apropiat îi numea chiar „familia Kryhan”, indiciu că relația era clar una oficializată în acte. Ba chiar se văd și verighetele prin poze. Ce nu am reușit să stabilim este dacă și când cei doi au divorțat oficial, așa că păstrăm deocamdată semnul de întrebare lângă titulatura de „fost”.

Și aici apare coincidența care face povestea și mai savuroasă. Anna nu a descoperit România odată cu războiul din Ucraina, când a devenit refugiată. Venise aici încă din 2019, în vizită, alături chiar de bărbatul cu care forma atunci o familie.

În arhiva ei apar imagini din Transilvania, iar în anii următori excursiile au continuat. Privind situația actuală, parcă Anna își făcea recunoașterea terenului cu mult înainte ca România să-i devină casă și înainte ca un pensionar din SRI să ajungă să-i scrie numele pe munte și să se îndrăgostească orbește de ea.

Ultima oprire: Turcia. Apoi, totul s-a schimbat

Doar că, spun sursele CANCAN.RO, în spatele fotografiilor de vacanță alături de soț lucrurile n-ar fi fost chiar atât de roz. Bărbatul ar fi avut venituri modeste, iar la un moment dat n-ar mai fi reușit să țină pasul cu stilul de viață dorit de Anna.

Apropiații susțin că ucraineanca ar fi început să-și dorească lucruri tot mai scumpe și destinații din ce în ce mai exotice, iar bugetul familiei n-ar mai fi ținut ritmul cu lista ei de dorințe.

Ultima lor vacanță împreună ar fi fost, potrivit surselor noastre, în Turcia, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. În arhiva Annei există, de altfel, și imagini din Kemer, dar și un boarding pass pe ruta Odessa–Antalya.

După începerea războiului, decorul s-ar fi schimbat brusc. Ajunsă în România, Anna le-ar fi spus unor apropiați că avea în buzunar doar echivalentul a aproximativ 500 de lei.

Numai că perioada de ”austeritate” n-ar fi durat prea mult. După ce l-a cunoscut pe pensionarul SRI, acesta i-ar fi făcut, spun sursele noastre, cam toate poftele: cadouri, ieșiri și vacanțe scumpe, ultima escapadă fiind în Croația. Nici el nu este vreun milionar, răsfățul ar fi venit tot cu sacrificii.

Pensia lui s-ar ridica la aproximativ 7.000 de lei pe lună, astfel că o parte din cheltuieli ar fi putut fi acoperite, cel mai probabil, din economiile strânse în timp. Altfel spus, și „Romeo” al nostru de la SRI pare să fi băgat mâna adânc în buzunar ca să țină pasul cu dorințele Annei.

Rămâne de văzut cât îl mai ține buzunarul, că Anna pare să ridice ștacheta mai des decât schimbă destinațiile de vacanță. Azi Croația, mâine cine știe pe ce resort cu vedere la ocean pune ochii. E nevoie de multă rezistență financiară. Cine poate ține pasul, rămâne în cursă. Cine nu… rămâne ”fost”.

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