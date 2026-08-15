Acasă » Știri exclusiv » Soțul Annei a ieșit la lumină! A ținut pasul cu pretențiile Julietei de pe Transfăgărășan până i-a ieșit fum din portofel

Soțul Annei a ieșit la lumină! A ținut pasul cu pretențiile Julietei de pe Transfăgărășan până i-a ieșit fum din portofel

De: Keva Iosif 15/08/2026 | 06:50
Soțul Annei a ieșit la lumină! A ținut pasul cu pretențiile Julietei de pe Transfăgărășan până i-a ieșit fum din portofel
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Povestea ucrainencei care a reușit să-i ia mințile unui pensionar din SRI, însurat și cu doi copii, se complică de la o zi la alta. După ce bărbatul a ajuns să-i scrie numele pe o stâncă de pe Transfăgărășan și să încaseze o amendă pe măsura elanului romantic, CANCAN.RO a început să sape prin trecutul Annei. Și, cum era de așteptat, trecutul n-a venit singur: în peisaj apare și un soț. Sau fost soț, dacă între timp s-au despărțit nu știm. Cert e că înainte de „Romeo” al nostru de la SRI, nici Anna nu era chiar fără ”istorie”.

Bărbatul cu care Anna și-a împărțit ani buni viața lucra, potrivit informațiilor CANCAN.RO, pentru compania Philip Morris în Ucraina. Iar arhiva de pe rețelele sociale arată că cei doi nu duceau deloc o existență între serviciu și canapea. Dimpotrivă: Italia, Austria, Spania, și alte escapade apar una după alta în albumul lor de familie.

Într-o postare din 2019, un apropiat îi numea chiar „familia Kryhan”, indiciu că relația era clar una oficializată în acte. Ba chiar se văd și verighetele prin poze. Ce nu am reușit să stabilim este dacă și când cei doi au divorțat oficial, așa că păstrăm deocamdată semnul de întrebare lângă titulatura de „fost”.

Și aici apare coincidența care face povestea și mai savuroasă. Anna nu a descoperit România odată cu războiul din Ucraina, când a devenit refugiată. Venise aici încă din 2019, în vizită, alături chiar de bărbatul cu care forma atunci o familie.

În arhiva ei apar imagini din Transilvania, iar în anii următori excursiile au continuat. Privind situația actuală, parcă Anna își făcea recunoașterea terenului cu mult înainte ca România să-i devină casă și înainte ca un pensionar din SRI să ajungă să-i scrie numele pe munte și să se îndrăgostească orbește de ea.

Ultima oprire: Turcia. Apoi, totul s-a schimbat

Doar că, spun sursele CANCAN.RO, în spatele fotografiilor de vacanță alături de soț lucrurile n-ar fi fost chiar atât de roz. Bărbatul ar fi avut venituri modeste, iar la un moment dat n-ar mai fi reușit să țină pasul cu stilul de viață dorit de Anna.

Apropiații susțin că ucraineanca ar fi început să-și dorească lucruri tot mai scumpe și destinații din ce în ce mai exotice, iar bugetul familiei n-ar mai fi ținut ritmul cu lista ei de dorințe.

Ultima lor vacanță împreună ar fi fost, potrivit surselor noastre, în Turcia, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. În arhiva Annei există, de altfel, și imagini din Kemer, dar și un boarding pass pe ruta Odessa–Antalya.

După începerea războiului, decorul s-ar fi schimbat brusc. Ajunsă în România, Anna le-ar fi spus unor apropiați că avea în buzunar doar echivalentul a aproximativ 500 de lei.

Numai că perioada de ”austeritate” n-ar fi durat prea mult. După ce l-a cunoscut pe pensionarul SRI, acesta i-ar fi făcut, spun sursele noastre, cam toate poftele: cadouri, ieșiri și vacanțe scumpe, ultima escapadă fiind în Croația. Nici el nu este vreun milionar, răsfățul ar fi venit tot cu sacrificii.

În timp ce soția lui muncește, bărbatul își face de cap cu Anna ( foto stânga)
În timp ce soția lui muncește, bărbatul își face de cap cu Anna ( foto stânga)

Pensia lui s-ar ridica la aproximativ 7.000 de lei pe lună, astfel că o parte din cheltuieli ar fi putut fi acoperite, cel mai probabil, din economiile strânse în timp. Altfel spus, și „Romeo” al nostru de la SRI pare să fi băgat mâna adânc în buzunar ca să țină pasul cu dorințele Annei.

Rămâne de văzut cât îl mai ține buzunarul, că Anna pare să ridice ștacheta mai des decât schimbă destinațiile de vacanță. Azi Croația, mâine cine știe pe ce resort cu vedere la ocean pune ochii. E nevoie de multă rezistență financiară. Cine poate ține pasul, rămâne în cursă. Cine nu… rămâne ”fost”.

CITEȘTE ȘI: Anna și pensionarul MApN s-au ”autodenunțat”. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
După ce a pus internetul pe jar, fosta ispită supremă lămurește misterul. Oana Monea: „Problemele de sănătate m-au făcut să mă opresc”
Exclusiv
După ce a pus internetul pe jar, fosta ispită supremă lămurește misterul. Oana Monea: „Problemele de sănătate m-au…
Eva Zaharescu și iubitul medic, de-a v-ați ascunselea pe Instagram. Ce s-a întâmplat în escapada romantică n-a rămas doar în vacanță
Exclusiv
Eva Zaharescu și iubitul medic, de-a v-ați ascunselea pe Instagram. Ce s-a întâmplat în escapada romantică n-a rămas…
Spectacol de Ziua Marinei! „Zeul Neptun” revine la Constanța, iar două nave fac senzație la prima lor paradă
Mediafax
Spectacol de Ziua Marinei! „Zeul Neptun” revine la Constanța, iar două nave fac...
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu liderii răzmeriței
Gandul.ro
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat în legătură cu fiicele sale
Adevarul
Marian Godină s-a trezit cu o nouă plângere la poliție. Cine l-a reclamat...
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și două gropi mari de beton”
Digi24
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și...
Grătarele și focurile de tabără, interzise din cauza incendiilor! Britanicii, avertizați direct pe telefoane
Mediafax
Grătarele și focurile de tabără, interzise din cauza incendiilor! Britanicii, avertizați direct pe...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
Click.ro
Ioana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc”
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Digi 24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți...
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu liderii răzmeriței
Gandul.ro
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
După ce a pus internetul pe jar, fosta ispită supremă lămurește misterul. Oana Monea: „Problemele ...
După ce a pus internetul pe jar, fosta ispită supremă lămurește misterul. Oana Monea: „Problemele de sănătate m-au făcut să mă opresc”
Cât timp poți păstra mâncarea gătită în frigider fără să se strice
Cât timp poți păstra mâncarea gătită în frigider fără să se strice
S-a dus iubirea de pe Transfăgărășan! Gestul pensionarului SRI, care a scandalizat o țară întreagă ...
S-a dus iubirea de pe Transfăgărășan! Gestul pensionarului SRI, care a scandalizat o țară întreagă după ce și-a înșelat soția cu Anna, a fost șters
Familia Regală pare să confirme că încă unul dintre nepoții Reginei Elisabeta nu își va folosi ...
Familia Regală pare să confirme că încă unul dintre nepoții Reginei Elisabeta nu își va folosi titlurile regale
BANC | „Bulă, tu crezi în viața de după moarte?”
BANC | „Bulă, tu crezi în viața de după moarte?”
De ce se spune „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria Mare, deși este zi de adormire
De ce se spune „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria Mare, deși este zi de adormire
Vezi toate știrile