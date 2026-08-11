Acasă » Exclusiv » Anna și pensionarul MApN s-au ”autodenunțat”. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!

Anna și pensionarul MApN s-au ”autodenunțat”. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!

De: Delina Filip 11/08/2026 | 14:52
Anna și pensionarul MApN s-au ”autodenunțat”. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

A atras atenția unei țări întregi gestul lui de iubire de pe Transfăgărășan și povestea secretă ( până acum) pe care o trăia alături de uraineanca Anna, astfel că noi nu am abandonat subiectul. CANCAN.RO vine cu dovezi incontestabile din escapada Annei cu pensionarul MApN. Așa cum știm, atât ucraineanca este căsătorită, soțul ei fiind în momentul de față pe frontul de război și are și un fiu în vârstă de 20 de ani, cât și pensionarul care are soție și un copil acasă. Dar, asta nu i-a împiedicat pe cei doi să își trăiască povestea de iubire în mai multe locuri ale lumii. Una dintre escapadele despre care vă povesteam este în Croația, acolo unde au trăit o vacanță de vis. Iar imaginile pe care vi le vom prezenta vorbesc de la sine. Desigur că blondina a fost și pe Transfăgărășan cu bărbatul pentru a-i vedea gestul de iubire, dar l-a invitat și acasă. Avem detalii neștiute din relația lor adulterină. 

În urmă cu o zi, vă dezvăluiam cine este femeia pentru care un bărbat a decis să riște o amendă de mii de lei ( ulterior am aflat că a riscat mult mai mult, inclusiv posibilitatea destrămării familiei sale) după ce i-a scris numele cu grafitti pe o stâncă de pe Transfăgărășan. El, un pensionar în vârstă de 55 de ani, cu familie acasă. Ea, o ucraineancă focoasă, instructor de fitness aici, dar aspirantă la mai mult 😏, și-au trăit o perioadă iubirea discret, până când gestul bărbatului a stârnit curiozitatea. Și, știți cum se spune, atunci când cauți, găsești, iată că asta s-a întâmplat și acum. După gestul romantic, toată lumea a aflat cine este el, dar și cine e persoana căreia îi era dedicat gestul. Dar, asta nu este tot. Cei doi au o legătură de mai multă vreme. 

Dovezile clare cu escapada Annei și a pensionarului MApN

Anna și partenerul ei de ocazie (căci am aflat că blondina ar mai ciupi de ici, de colo, de la domni potenți financiari un bănuț) au petrecut împreună, feriți de ochii curioșilor ( ai soției lui, ai soțului ei, etc). Recent, cei doi s-au întors dintr-o escapadă romantică din Croația, acolo unde pare că s-au simțit minunat. Au ieșit la restaurantele locale, au vizitat atracțiile principale, iar ucraineanca a „scăpat” și o filmare în care apare și iubitul ei de ocazie.

Anna a
Anna a „scăpat” o filmare în care apare și pensionarul MApN

După zâmbetul ei, părea chiar dornică să se afle că era cu cineva în vacanța respectivă. Dar asta nu este tot. Cei doi îndrăgostiți nu s-au rezumat doar la vacanța din Croația, ci Anna a mers inclusiv pe Transfăgărășan să îi vadă gestul de iubire bărbatului. Și, cum altfel dacă nu însoțită de el. Evident că nu s-au fotografiat împreună, dar imaginile vorbesc de la sine, căci, în reflexia ochelarilor ei se poate vedea fotograful: Pensionarul MApN.

Și, cum deja relația pare să fi trecut deja la un nivel mai avansat, ucraineanca a vrut să-l dea pe spate pe iubitul ei. Iar dacă există o rețetă veche de când lumea pentru a cuceri definitiv un bărbat, aceasta este simplă: hrănește-l! Asta a făcut și Anna și i-a oferit pensionarului de 55 de ani o ciorbiță gătită chiar de mânuțele ei. În dreptul imaginii a scris: „Servim la cină borșul ucrainean pe care l-am pregătit”. Credem că până și Mihai Trăistariu ar fi invidios pe pensionarul MApN. Doar că, de data aceasta, ucraineanca a mai „scăpat” o dovadă cât se poate de evidentă. În fotografia publicată pe contul ei se poate observa în reflexia lingurii că cel pentru care a gătit este… ați ghicit: pensionarul de 55 de ani.

Reflexia pensionarului de 55 de ani se poate observa in lingura
Reflexia pensionarului de 55 de ani se poate observa in lingura

Îl are pe pensionarul MApN la masă, dar ucraineanca plusează: „Poate ar trebui să fac asta?!”

Anna este o mare pasionată de Instagram și nu de puține ori distribuie imagini de prin vacanțe sau poze cu ea în ipostaze cât mai sexy. Ceea ce ne-a atras însă atenția a fost că ucraineanca a publicat o imagine în costum de baie în care își întreba urmăritorii dacă ar avea nevoie de o mărire a sânilor?! „Poate ar trebui să fac asta?”, a adresat ea întrebarea fanilor săi.  Vorba aceea, Anna dă totul pentru…”admiratorii” săi. Ei, și cum unul dintre cei mai înfocați admiratori este chiar pensionarul MApN, chiar el este cel care i-a distribuit postarea în online, dar ( căci există un dar), a avut un mesaj prin care i-a transmis că nu are nimic de schimbat la ea.

„Corpul tău natural și sănătos este perfect. Nu este nevoie să schimbi nimic în ea. Și a pune ceva artificial în el este același lucru cu a renunța voluntar la principiile, încrederea în sine, sănătate și frumusețe! ❣️❣️❣️”, a scris el în dreptul imaginii distribuite cu partenera sa.

Declaratia făcută de pensionarul MApN pentru Anna
Declaratia făcută de pensionarul MApN pentru Anna

Așadar, bărbatul o vede perfectă pe Anna. Rămâne de văzut dacă în curând blondina ne va surprinde cu un nou look. Noi rămânem cu ochii pe această poveste fabuloasă!

CITEȘTE ȘI: Cine este, de fapt, Anna și cum l-a ”smintit” pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea „interzisă” care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan

ACCESEAZĂ ȘI: A vrut să-și declare iubirea, dar a ajuns „vedetă” pe internet. Ce a făcut un turist pe Transfăgărășan

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul amant cu poezii, apoi l-a amenințat cu moartea
Exclusiv
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul amant cu poezii, apoi l-a…
Motivul pentru care Nadir a decis să dispară din lumina reflectoarelor + Cea mai grea pierdere i-a schimbat complet viața: „A fost o perioadă foarte dificilă. Eram într-un blocaj”
Exclusiv
Motivul pentru care Nadir a decis să dispară din lumina reflectoarelor + Cea mai grea pierdere i-a schimbat…
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Mediafax
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe la cazare
Adevarul
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe...
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Digi24
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care...
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la locul 1
Mediafax
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la...
Parteneri
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
Click.ro
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
Digi 24
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost...
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Digi24
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
Promotor.ro
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
go4it.ro
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Descopera.ro
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul ...
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul amant cu poezii, apoi l-a amenințat cu moartea
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”
Cele 5 zodii care vor începe un capitol nou în timpul eclipsei de Soare din 12 august
Cele 5 zodii care vor începe un capitol nou în timpul eclipsei de Soare din 12 august
Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru crime de război. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru crime de război. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Vezi toate știrile