DOC vorbește despre criza care i-a zdruncinat relația cu Anca după ce au devenit părinți: „Este de judecat. Nu faceți așa!”

Doc și Anca au povestit, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, despre perioada care le-a pus relația la încercare după venirea pe lume a fiicei lor. Depresia prenatală, schimbările din viața de cuplu și dificultățile din primele luni i-au făcut să ajungă chiar la terapie. Cei doi au vorbit sincer despre greșelile pe care le-au făcut la început și despre cum au reușit, în timp, să treacă peste acea perioadă.

Doc a recunoscut că, atunci când a devenit tată, a trecut printr-o adevărată criză de identitate și nu a știut cum să gestioneze schimbările din viața lui. Artistul spune că era mult mai neliniștit, speriat și că, la început, a fost evitant, refugiindu-se în propriile preocupări. A recunoscut că nu a fost cel mai bun tată în primele luni și că a avut nevoie de timp pentru a învăța ce înseamnă cu adevărat să fie tată.

DOC: „Nu am fost nici pe departe cel mai bun tată”

Vă reamintim că DOC și Anca Munteanu sunt împreună de aproximativ șapte ani și au împreună o fetiță, Eva, care a împlinit cinci ani. Interviul integral îl puteți urmări pe canalul de YouTube CANCAN.RO, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

DOC: După conceperea copilului au început lucrurile să se schimbe.

ANCA: Ne-am mutat la mine. Acolo nu era un loc în care să poți să-ți crești copilul. Am renovat apartamentul și era OK.

DOC: Pentru cei care nu au copii, în clipa în care vine un copil se schimbă tot, toată zeama. S-a schimbat toată energia noastră. S-a schimbat și gabaritul nostru. Stăteam unul cu altul și mâncam foarte mult. Aveam amândoi 96 de kilograme și glumeam: „Tu o să slăbești, că naști, și eu nu.”

ANCA: Eu am avut depresie prenatală. Nu știu dacă a auzit cineva de chestia asta. A fost groaznic. Plângeam de la orice. Nu înțelegeam de ce sunt eu aptă să fac un copil, de ce l-am ales pe Vlad, de ce fac copilului rău. Adică, era totul rău.

CANCAN: Tu cum ai făcut, Vlad, față perioadei?

DOC: Eram și eu alt om. Eram un om mult mai neliniștit decât sunt acum și nu știam să gestionez foarte bine situația: nici stările ei, nici ale mele, nici faptul că eu deveneam tată.

ANCA: Vlad a luat-o ca și cum nu mai pot face nimic dacă devin tată.

DOC: Când s-a produs nașterea, din nou nu am știut să fac foarte bine lucrurile. Am fost puțin evitant. Am fugit de multe ori în ale mele, nu am fugit de acasă.

ANCA: Și-a deschis studio în momentul în care eu am născut.

DOC: Intervine o criză de identitate când devii tată. „Aoleu, ce fac?” Și este o criză din asta care a durat, din punctul meu de vedere, în jur de șase luni. Eram și pe val atunci, scosesem albumul. Aveam puțin viață de rockstar și a trebuit să învăț să trăiesc fără astea, puțin să mă liniștesc. Și, în timp, am învățat, cu greu, ce am de făcut. Nu am făcut eu ceva, a făcut timpul. Nu am fost nici pe departe cel mai bun tată, după cum lumea m-a judecat și pe la „Power Couple”. Nu am fost la început, când s-a născut fie-mea, este foarte adevărat. Dar, în timp, îmi place să cred că am remontat orice dificultăți am avut la început.

Anca: „Este de judecat. Nu faceți așa!”

CANCAN: Nu știu dacă este o etichetă. Ai fost cum ai știut.

DOC: La „Power Couple”, multă lume a judecat spusele Ancăi. Dar și astea au fost scoase din context.

ANCA: Nu. Au fost niște adevăruri care sunt absolut OK. Este de judecat. Nu faceți așa! Eu sunt sigură că, dacă Vlad ar lua-o de la capăt, nu ar mai face așa. Toată lumea greșește, și eu am greșit. Nu că a fost scos din context, nu că s-a întâmplat altceva. Nu. Fix aia s-a întâmplat. Ce l-a deranjat, cred, că am spus, a fost asta cu „ai venit jumătate de oră la spital”.

DOC: Aia așa a fost.

ANCA: Asta zic. Sincer, dacă este să o luăm așa, pe drept, nu ai ce face acolo la spital, dar pentru mine, ca emoție… Ca emoție, trebuie să stai acolo. Iar Vlad a venit, a stat jumătate de oră și a zis că pleacă, ca să nu prindă aglomerație. Și asta a fost. Nu este scoasă din context. Este OK. Data viitoare, când va mai avea un copil, nu o să mai facă asta, sunt sigură.

CANCAN: Pentru tine, oricum, a fost mai greu.

ANCA: Da. Și pe mine m-a lovit chestia asta cu copilul, pentru că mama este numai una. A venit mama să mă ajute. Lumea… și după două zile le-am zis: „Plecați acasă, că nu aveți ce să faceți.” Nu simțeam că mă poate ajuta cineva real cu ceva.

DOC: Primele șase luni au fost groaznice.

ANCA: Sunt groaznice pentru ambii. Tu nu știi ce să faci. Simți că el trebuie să te ajute, dar nu ai idee cu ce.

DOC: Mă conectez la vremea de atunci și îmi dau seama că eram foarte speriat și nu am știut ce să fac. În timp, am învățat să nu mai fiu așa speriat.

ANCA: Ne-am certat rău. Am fost la terapie atunci, pentru că nu am vrut să divorțez înainte de a face terapie, că sunt mai deșteaptă de atât.

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