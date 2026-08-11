Trecutul pe care soțul Deei Maxer l-a ținut sub cheie! A slujit la altar, apoi Biserica l-a dat afară

Deea Maxer și Constantin Cataramă tocmai au început un nou capitol împreună. S-au căsătorit recent, iar acum se pregătesc să-și construiască viața într-o casă nouă. Numai că, în spatele prezentului liniștit, trecutul soțului artistei ascunde o poveste cu totul neașteptată. Înainte de afaceri și aparițiile alături de Deea, Constantin Cataramă a avut un drum care îl ducea direct la altar, deși a ocolit să dezvăluie public acest aspect. Probabil că nu este întâmplător, CANCAN.RO a aflat că finalul carierei sale bisericești a fost unul subit care ridică mari semne de întrebare.

Pe 11 mai 2026, Deea Maxer și Constantin Cataramă deveneau oficial soț și soție. Trei luni mai târziu, familia făcea încă un pas mare: o casă nouă, pe care cei doi au început să o amenajeze pentru viața lor împreună.

Un nou început pentru amândoi. Mai ales că și Constantin vine după o căsnicie încheiată prin divorț și are două fete din relația anterioară.

Până aici, povestea este cunoscută.

Mai puțin cunoscut este însă ce făcea soțul Deei înainte să ajungă în lumea afacerilor și a consilierii.

Constantin Cataramă nu a fost doar „teolog”

Atunci când a vorbit public despre bărbatul care i-a devenit soț, Deea Maxer l-a descris astfel: tată, teolog, student în psihoterapie și om care activează în vânzări. Și prezentările apărute în presă după ce relația lor a devenit publică au mers pe aceeași linie: consilier în dezvoltare personală, teolog și terapeut în formare.

Numai că trecutul lui Constantin Cataramă merge mult mai departe de simpla absolvire a unor studii teologice.

A fost preot. Și nu doar pentru o perioadă scurtă, despre care nu mai există urme. A fost preot paroh, iar dovada vine chiar de la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

Pe 8 noiembrie 2017, Arhiepiscopia publica un material dedicat hramului Bisericii Parohiei „Sfinții Voievozi” din Râmnicu Sărat, județul Buzău.

La Sfânta Liturghie slujea inclusiv Arhiepiscopul Ciprian. Iar printre preoții enumerați de Arhiepiscopie apare explicit:

„Pr. Constantin Cataramă – parohul bisericii «Sfinții Voievozi» din Râmnicu Sărat”.

Nu este, așadar, o deducție făcută pornind de la faptul că a studiat Teologia.

Constantin Cataramă chiar a fost preot paroh!

Mai mult, aceeași relatare oficială precizează că, după slujbă, „Părintele Constantin Cataramă” i-a mulțumit Arhiepiscopului Buzăului și Vrancei și i-a oferit acestuia o icoană. Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române a relatat la rândul său evenimentul și îl identifică drept „Părintele Constantin Cataramă”.

Cu alte cuvinte, avem dovada oficială că actualul nume sub care este cunoscut soțul Deei apare legat direct de o parohie și de slujirea preoțească.

Un capitol despre care nu a vorbit public: de ce a fost dat afară din biserică?

Aici apare partea intrigantă.

În prezentările publice consultate de noi despre Constantin Cataramă am găsit referiri la faptul că este teolog, la formarea în psihoterapie și la activitatea sa profesională actuală. Nu am identificat însă o declarație publică în care acesta să povestească despre anii în care a fost preot paroh. O diferență deloc mică.

Una este să fi absolvit Teologia și alta este să fi fost hirotonit, să fi purtat sutană, să fi slujit la altar și să fi condus o parohie.

Iar discreția din jurul acestui capitol devine și mai interesantă când mergem mai departe în documentele Bisericii.

Pe 30 iulie 2024, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a publicat lista preoților depuși și caterisiți în perioada 1998–2023.

La prima categorie, intitulată cât se poate de explicit „Preoți depuși (destituiți) din treapta preoției”, apare la poziția a doua: Cataramă-Popescu Constantin.

Forma compusă a numelui apare și în alte documente publice din Buzău asociate lui Constantin Cataramă-Popescu care activa ca profesor de Religie în aceeași perioadă. Acest aspect nu l-a mai ascuns și apare pe profilul său de Linkedin.

Arhiepiscopia explică și ce presupune o asemenea sancțiune: preotul depus își pierde dreptul de a săvârși lucrări sfinte și de a purta ținuta clericală și nu mai are statut de cleric, ci de teolog laic. Spre deosebire de caterisire, depunerea poate avea caracter temporar, iar conduita celui sancționat este evaluată de chiriarh.

Un detaliu care pune într-o lumină cu totul nouă formula prin care Constantin a fost prezentat în ultimul an drept „teolog”.

De ce poate fi destituit un preot

Marea întrebare rămâne însă fără răspuns: ce a făcut Constantin Cataramă pentru a ajunge pe această listă?

Arhiepiscopia nu menționează în documentul public motivul individual al sancțiunii și nici anul exact în care aceasta a fost pronunțată. Prin urmare, ar fi incorect să atribuim destituirea lui unui anumit episod din viața personală fără hotărârea disciplinară.

Putem spune însă ce fel de situații pot provoca, în general, sancțiuni atât de severe în BOR.

Regulamentele și hotărârile bisericești prevăd sancțiuni pentru abateri canonice, morale și disciplinare grave. Un exemplu explicit este simonia – corupția bisericească, pentru care Patriarhia arată că un cleric poate fi sancționat cu destituirea din slujirea clericală sau chiar cu caterisirea, în funcție de gravitate.

Practica disciplinară publicată chiar de Patriarhie arată că pot cântări și abaterile morale grave, neascultarea față de autoritatea bisericească și încălcarea repetată a disciplinei canonice, gravitatea și circumstanțele fiecărui caz fiind analizate de instanțele bisericești.

Există reguli stricte și în privința vieții de familie a clericilor. Hotărârile Sfântului Sinod prevăd inclusiv posibilitatea unor sancțiuni severe în anumite situații care implică divorțul și recăsătorirea unui cleric.

Asta nu înseamnă că unul dintre aceste motive se aplică lui Constantin Cataramă.

Știm însă ceva sigur: soțul Deei a fost, în trecut, preot paroh la „Sfinții Voievozi” din Râmnicu Sărat și pare că nu vrea să se mai identifice cu acea perioadă din motive rămase încă necunoscute.

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