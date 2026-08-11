Cum i-am filmat pe Andreea Bostănică și Snik, după ce fanii i-au cuplat. O simplă colaborare sau începutul unei povești de iubire?

Sunt sau nu împreună Andreea Bostănică și Snik? După ce în mediul online au apărut imaginile cu cei doi, au început să curgă speculațiile despre o posibilă poveste de iubire. CANCAN.RO a mers însă pe urmele lor și a vrut să afle ce se ascunde, de fapt, în spatele apropierii dintre cei doi. Prima interacțiune dintre Andreea Bostănică și Snik a avut loc în urmă cu doar câteva luni, când influencerul a invitat-o pe Andreea în podcastul său. Cei doi au stat atunci de vorbă despre viața ei personală, relații și controversele care au înconjurat-o. Nimic nu anunța însă apropierea care avea să stârnească, ulterior, atât de multe speculații în mediul online.

Despre Andreea Bostănică știm deja foarte multe. Este una dintre cele mai urmărite figuri din online, iar în ultima perioadă numele ei a fost din nou în centrul atenției după conflictul cu Iuliana Beregoi, care a degenerat într-o altercație și a făcut valuri în mediul online. Cât despre Snik, nici el nu este deloc străin publicului din mediul online. Este unul dintre creatorii de conținut cunoscuți, cu milioane de urmăritori și o comunitate uriașă în jurul canalelor sale. Face vloguri, podcasturi și conținut de divertisment, însă s-a făcut remarcat în special prin videoclipurile sale de reacții, în care comentează cele mai virale subiecte și momente din online.

Andreea Bostănică și Snik, mai apropiați ca nicioadată! Ce au făcut cei doi, de fapt

Dacă la capitolul iubire Andreea Bostănică a fost ceva mai expusă, despre viața ei sentimentală apărând de-a lungul timpului mai multe informații, apariții și speculații, Snik a fost mult mai rezervat. Deși și-a ținut relațiile departe de lumina reflectoarelor, creatorul de conținut și-a prezentat public, în urmă cu câțiva ani, iubita, într-unul dintre videoclipurile sale.

Dar să trecem acum la materialul nostru și să vedem ce ne spun, de fapt, imaginile surprinse în urmă cu o zi. Totul începe în fața casei Andreei Bostănică, acolo unde aceasta se întâlnește cu un fotograf. După ce și-au comandat câteva băuturi răcoritoare și au stat puțin de vorbă, probabil că Andreei i s-au dat câteva instrucțiuni, la scurt timp își face apariția și Snik. Cei trei se apucă de treabă și pornesc la drum. Andreea și Snik urcă în aceeași mașină, în timp ce fotograful pleacă într-o altă mașină, pentru a surprinde imaginile necesare. Au tras câteva cadre prin traficul din București, dar se pare ca celor doi le-a priit. Andreea, deși este la volan, nu se abține de la conversații și glume cu Snik. Zâmbesc încontinuu și, din imagini, pare că se simt foarte bine unul în compania celuilalt.

Zâmbete, distracție și multe priviri

Ba mai mult, cei doi profită de timpul petrecut împreună pentru a-și face content și pentru canalele lor de social media. Deși afară era foarte cald, Andreea a ales să poarte o rochiță scurtă neagră, accesorizată cu o geantă tot neagră și o pereche de balerini de la unul dintre brandurile sale preferate. Și-a lăsat părul desprins, cu câteva bucle lejere, completându-și look-ul de vară. Snik a optat pentru un outfit all-white, format din pantaloni lungi și tricou, la care a asortat o pereche de sneakers. Nu au lipsit nici ochelarii de soare, pe care, în cea mai mare parte a timpului, i-a purtat ridicați pe frunte. Ulterior, echipa ajunge în fața unui salon de înfrumusețare, unde Andreea și Snik filmează mai multe duble pentru ceea ce pare a fi un spot publicitar. Cadrele continuă și în interiorul salonului, iar după terminarea filmărilor, cei trei își acordă o pauză binemeritată. Se retrag într-un parc și savurează împreună câteva felii de pizza, într-o atmosferă relaxantă.

Așadar, cei doi s-au întâlnit, au muncit împreună, dar, din imaginile noastre, se vede clar că s-au și simțit bine unul în compania celuilalt. Rămâne acum să vedem dacă atmosfera creată pe parcursul filmărilor le va da de gândit și, cine știe, poate că într-o bună zi vom avea parte de o surpriză și vom auzi de un nou cuplu.

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