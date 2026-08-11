Prințul Harry pare hotărât să repare relația cu Familia Regală Britanică, la o lună de la întâlnirea pe care a avut-o alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor cu Regele Charles și Regina Camilla. Potrivit unor surse citate de presa britanică, ducele de Sussex își dorește să petreacă mai mult timp în Marea Britanie și să refacă legăturile cu familia sa.

Pe 10 iulie, Harry, Meghan Markle, Prințul Archie și Prințesa Lilibet au mers la Highgrove House, reședința de la țară a Regelui Charles. Întâlnirea a durat aproximativ o oră și a reprezentat un moment important, fiind prima dată din 2022 când Meghan și copiii cuplului s-au întâlnit față în față cu monarhul.

Prințul Harry vrea să repare relația cu Familia Regală

La o lună de la întâlnirea cu tatăl său, Harry ar fi „hotărât să facă lucrurile să funcționeze”. Potrivit unei surse citate de The Mirror, ducele de Sussex este conștient că orice pas greșit ar putea afecta șansele unei împăcări.

„Este hotărât să facă lucrurile să funcționeze, iar asta înseamnă să nu facă nimic care să pună acest lucru în pericol. Ultimii ani au fost incredibil de emoționali pentru el, iar acum a ajuns într-un punct în care nu doar că vrea să își viziteze mai des țara natală, dar și-ar dori foarte mult să fie alături de familia lui”, a spus sursa.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Harry ar încerca să organizeze noi întâlniri cu Regele Charles, astfel încât Archie și Lilibet să poată petrece mai mult timp cu bunicul lor.

Totuși, unul dintre elementele esențiale pentru o reconciliere completă ar fi discreția. Informațiile discutate în cadrul întâlnirilor private dintre Harry și tatăl său ar trebui să rămână confidențiale.

Nu renunță la lupta pentru protecția în Marea Britanie

Un alt subiect important pentru Prințul Harry rămâne securitatea familiei sale. Ducele de Sussex nu ar fi dispus să renunțe la demersurile prin care încearcă să obțină din nou protecție în Marea Britanie, măsură pe care el și Meghan au pierdut-o după ce s-au retras din rolurile de membri activi ai Familiei Regale, în 2020.

Potrivit unei surse, această protecție ar face mai ușoare călătoriile lui Meghan și ale copiilor în Marea Britanie și ar reduce presiunea pe care Harry o resimte atunci când organizează astfel de vizite.

„Ar elimina o mare parte din stresul pe care îl resimte atunci când vine vorba despre organizarea unei astfel de călătorii”, a explicat sursa.

Fosta corespondentă regală a BBC, Jennie Bond, consideră însă că o împăcare completă depinde în mare măsură de nivelul de încredere dintre Harry, Meghan și reprezentanții Palatului.

„Totul va depinde de faptul dacă Palatul consideră că Harry și Meghan sunt de încredere. Așa că, în acest moment, există foarte multe condiții și incertitudini”, a declarat Jennie Bond.

Ce se întâmplă între Harry și Prințul William

Dacă relația dintre Harry și Charles pare să fi făcut câțiva pași înainte, situația dintre ducele de Sussex și fratele său mai mare, Prințul William, rămâne mult mai complicată. Harry urmează să revină în Marea Britanie luna viitoare, iar presa britanică susține că ar putea primi o cameră la Palatul Buckingham în timpul vizitei. De asemenea, el va reveni în țara natală în 2027, când Birmingham va găzdui o nouă ediție a Jocurilor Invictus.

Jennie Bond spune că există șanse ca Regele Charles să participe la eveniment pentru a-și susține fiul.

„Există o șansă reală ca Regele să participe la Jocurile Invictus pentru a-și susține fiul”, a spus aceasta, precizând însă că prezența Prințului William ar fi mult mai greu de obținut.

În ceea ce privește relația dintre cei doi frați, o sursă apropiată atât de Prințul de Wales, cât și de Harry a descris situația ca fiind în continuare foarte tensionată.

„Credeam că lucrurile s-ar fi putut liniști puțin până acum, ca să fiu sincer. Dar nu a existat nicio schimbare, mai ales din partea lui William. Nu există niciun contact”, a declarat sursa.

Jennie Bond a vorbit și despre posibilitatea unei apropieri între cei doi frați, în contextul unor momente importante care urmează să aibă loc.

„Nu există încă semne că gheața dintre ei s-ar topi. Dar William are multe lucruri la care să se gândească, mai ales în contextul în care anul viitor se împlinesc 30 de ani de la moartea Prințesei Diana, un moment pe care, înainte de ruptura dintre ei, l-ar fi marcat alături de Harry, precum și al Jocurilor Invictus. Personal, cred că ar fi minunat să îi vedem pe toți stând unul lângă celălalt și punând capăt acestei amărăciuni. Familiile sunt complicate. Membrii unei familii se ceartă. Dar asta nu înseamnă că lucrurile trebuie să rămână așa pentru totdeauna”, a adăugat Jennie Bond.

Regele Charles ar fi impus o singură condiție

Întâlnirea din 10 iulie dintre Regele Charles și familia lui Harry ar fi fost dorită chiar de monarh, însă acesta ar fi insistat ca discuția să rămână strict privată. O sursă apropiată Regelui a declarat pentru Vanity Fair că Charles „și-a dorit întâlnirea, dar a insistat ca aceasta să rămână privată”.

„Nu vă așteptați să aflați nimic despre ceea ce s-a spus. Aceasta a fost promisiunea pe care Harry i-a făcut-o tatălui său. Este esențial, pentru că este prima dată când familiile s-au întâlnit în patru ani. Harry a fost foarte încântat că întâlnirea a avut loc, pentru că totul era în aer”, a mai spus sursa.

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