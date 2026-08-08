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Ce ar fi făcut Meghan Markle în culisele MasterChef Australia. Moment tensionat cu un jurat

De: Simona Vlad 08/08/2026 | 08:20
Ce ar fi făcut Meghan Markle în culisele MasterChef Australia. Moment tensionat cu un jurat
Acuzații la adresa lui Meghan Markle /Foto: Profimedia
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Meghan Markle s-a trezit în centrul unor noi controverse după apariția sa în emisiunea „MasterChef Australia”, însă una dintre persoanele care au lucrat direct cu Ducesa de Sussex a decis să spună lucrurilor pe nume. Poh Ling Yeow, unul dintre jurații show-ului, a respins categoric informațiile potrivit cărora Meghan ar fi avut un comportament dificil pe platourile de filmare.

Meghan Markle și culisele MasterChef Australia

Apariția lui Meghan Markle în sezonul 18 al emisiunii culinare a fost filmată în luna aprilie, în timpul vizitei pe care ducii de Sussex au făcut-o în Australia. Episodul a fost difuzat ulterior, iar Meghan a participat în calitate de jurat invitat, alături de Poh Ling Yeow, Sofia Levin și Jean-Christophe Novelli.

Prezența vedetei a fost însă însoțită de mai multe zvonuri. Unele informații apărute în presa internațională susțineau că Meghan ar fi avut un moment tensionat cu Poh Ling Yeow și că ar fi fost una dintre cele mai pretențioase vedete invitate vreodată în cadrul emisiunii.

Mai mult, jurnalistul Rob Shuter a susținut, citând surse din producție, că apariția lui Meghan i-ar fi lăsat „epuizați” pe membrii echipei.

Poh Ling Yeow spulberă zvonurile despre Markle

Poh Ling Yeow a decis să vorbească public despre experiența avută alături de Meghan Markle și a catalogat informațiile negative drept „ridicole”. Într-un interviu acordat unui post de radio din Perth, jurata MasterChef Australia a făcut haz de numărul mare de întrebări pe care le-a primit despre Ducesa de Sussex.

„Dacă aș primi câte un dolar de fiecare dată când sunt întrebată despre Meghan, aș fi miliardară. Am avut o perioadă atât de plăcută cu ea. A fost un model de comportament, sincer. Nu a făcut deloc probleme, chiar a petrecut timp cu noi, jurații, și nu s-a retras în camera ei. A fost complet implicată în întregul proces și chiar se pricepe foarte bine la mâncare. Nu a fost absolut nimic de care să ne plângem. Este ridicol. Este prima dată când mi se întâmplă așa ceva. A fost foarte revelator pentru mine să văd ce i se întâmplă lui Meghan în fiecare zi. Este foarte intens.”

Meghan Markle, susținută de apropiații săi

Și surse apropiate de Meghan Markle au respins anterior informațiile despre presupusele tensiuni de la „MasterChef Australia”. Acestea au susținut că afirmațiile sunt false și că Ducesa de Sussex s-ar fi simțit foarte bine în timpul filmărilor. Potrivit lor, Meghan a avut o experiență „incredibilă” alături de jurați, concurenți și membrii echipei, iar întreaga colaborare s-ar fi desfășurat fără incidente.

„Totul a fost foarte pozitiv”, au transmis apropiații ducesei, respingând astfel acuzațiile apărute în presa internațională.

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