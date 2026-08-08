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Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care buton este conectat la sonerie?

De: Emanuela Cristescu 08/08/2026 | 08:48
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care buton este conectat la sonerie?
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care buton este conectat la sonerie?
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CANCAN ți-a pregătit un test de inteligență care îți pune la încercare atenția și spiritul de observație. În fața ta sunt șapte butoane, o sonerie și o mulțime de fire care se încrucișează într-un adevărat labirint. Misiunea pare simplă: trebuie să descoperi care dintre butoane este conectat la sonerie. Ai la dispoziție doar 8 secunde!

La prima vedere, imaginea poate părea destul de simplă. Sunt mai multe fire care pornesc de la cele șapte butoane și se îndreaptă spre partea opusă a imaginii. Problema apare atunci când traseele încep să se intersecteze și devine tot mai greu să îți dai seama care fir aparține fiecărui buton. Aici trebuie să fii atent la fiecare detaliu.

Un nou test de inteligență

Începe cu unul dintre butoane și urmărește firul cu privirea până la capăt. Dacă te-ai pierdut pe traseu, întoarce-te la punctul de plecare și încearcă din nou. Nu te lăsa păcălit de firele care se intersectează, pentru că tocmai aici se află dificultatea acestui test.

Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care buton este conectat la sonerie?
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care buton este conectat la sonerie?

Privește cu atenție imaginea și încearcă să urmărești fiecare fir fără să sari peste vreun punct de intersectare. Ai nevoie de puțină răbdare, dar și de o doză bună de concentrare. Dacă ai reușit să identifici rapid traseul care duce la sonerie, bravo! Ai un spirit de observație foarte bun și nu te-ai lăsat păcălit de multitudinea de fire.

Dacă încă nu ești sigur, mai privește o dată imaginea înainte să verifici răspunsul. Uneori, atunci când ne grăbim, ochii noștri urmăresc un fir greșit fără să ne dăm seama.

Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care buton este conectat la sonerie?
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care buton este conectat la sonerie?

Aceste puzzle-uri sunt o modalitate distractivă de a ne testa atenția și capacitatea de a observa rapid detalii. Nu trebuie să iei rezultatul ca pe un test IQ oficial, ci mai degrabă ca pe o provocare amuzantă pe care o poți împărtăși și cu cei apropiați.

Care este, de fapt, răspunsul?

Răspunsul se află la capătul firului care pornește de la butonul corect și ajunge fără întrerupere la sonerie. Pentru a-l identifica, trebuie să urmărești cu atenție întregul traseu, fără să te lași derutat de firele care se intersectează.

Dacă ai găsit răspunsul în mai puțin de 8 secunde, felicitări! Dacă ți-a luat ceva mai mult, nu-i nicio problemă. Important este că ai acceptat provocarea.

VEZI ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești oameni se află în siguranță?
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