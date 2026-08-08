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Nicole Kidman are iubit nou? Cine este bărbatul care o face să râdă după divorțul de Keith Urban

De: Simona Vlad 08/08/2026 | 09:10
Nicole Kidman are iubit nou? Cine este bărbatul care o face să râdă după divorțul de Keith Urban
Sursa foto: Profimedia
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Nicole Kidman pare să fi început un nou capitol în viața sentimentală, iar imaginile surprinse recent la Los Angeles au alimentat din nou zvonurile despre o posibilă relație. Actrița australiană a fost fotografiată alături de omul de afaceri Michael Reinstein, la doar câteva săptămâni după ce cei doi au fost văzuți împreună în Italia.

Cei doi au fost surprinși pe 30 iulie, după ce Reinstein a venit să o ia pe Nicole Kidman de la aeroportul din Los Angeles. Paparazzi i-au fotografiat apoi în timp ce se plimbau prin oraș la bordul unui Ferrari negru, potrivit Hola.

Nicole Kidman a optat pentru o ținută elegantă și discretă, purtând un sacou gri peste o cămașă albă, în timp ce Michael Reinstein a ales un costum gri. Ținutele celor doi au creat, fără să pară neapărat intenționat, un fel de look asortat.

Nicole Kidman și Michael Reinstein, din nou împreună

 

Apariția de la Los Angeles vine după o vacanță petrecută împreună în Portofino, Italia, unde Kidman și Reinstein au fost fotografiați în ipostaze care au atras imediat atenția.Cei doi au fost surprinși pe balconul hotelului în care au fost cazați, discutând și savurând băuturi în timp ce se bucurau de priveliște.

Michael Reinstein este un investitor în private equity și fondatorul Regent, companie globală de investiții. Spre deosebire de Nicole Kidman, acesta nu este o prezență constantă în lumina reflectoarelor, motiv pentru care aparițiile sale alături de celebra actriță au atras și mai mult atenția.

Până în acest moment, nici Nicole Kidman, nici Michael Reinstein nu au confirmat oficial că formează un cuplu.

Când au apărut primele zvonuri

Zvonurile despre apropierea dintre Kidman și Reinstein apar într-un moment important din viața personală a actriței. Nicole Kidman a divorțat recent de Keith Urban, după o relație de lungă durată. Potrivit unor informații publicate de presa australiană, despărțirea ar fi fost dificilă pentru cântăreț. Surse citate de publicația New Idea au susținut că Urban ar fi fost afectat de faptul că Nicole pare să își continue viața și că ar fi sperat până de curând la o eventuală împăcare.

„Până acum, ușa fusese ferm închisă în ceea ce privește relația lui cu Nicole”, ar fi declarat o sursă citată de publicație, potrivit relatărilor preluate de presa internațională.

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