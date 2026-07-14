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Jennifer Lopez, criticată pentru apariția de la Wimbledon. Fanii au taxat-o: „Este ridicol”

De: Irina Maria Daniela 14/07/2026 | 10:36
Jennifer Lopez, criticată pentru apariția de la Wimbledon. Fanii au taxat-o: „Este ridicol”
Jennifer Lopez, criticată pentru apariția de la Wimbledon. Sursa foto: Profimedia
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Jennifer Lopez a atras toate privirile la finala de simplu masculin de la Wimbledon, disputată duminică. Dar pălăria pe care vedeta a ales să o poarte a atras criticile fanilor, care au taxat-o aspru în mediul online. Vezi imaginea controversată!

Jennifer Lopez, criticată după Wimbledon

Cântăreața și actrița americană a fost prezentă la meciul disputat între Jannik Sinner și Alexander Zverev. Aceasta s-a aflat în public alături de mai mulți invitați celebri și membri ai Familiei Regale britanice.

Jennifer Lopez a ales o rochie midi fără mâneci, petrecută, în nuanțe de bej și crem, realizată dintr-un material ușor și fluid. Ținuta ei a fost completată cu o geantă Ralph Lauren Collection RL 888, un ceas Cartier Tortue și o pereche de sandale elegante cu barete.

Pălăria lui J.Lo, motiv de critici

Pălăria aleasă de Jennifer Lopez i-a nemulțumit pe fani
Pălăria aleasă de vedetă i-a nemulțumit pe fani. Sursa foto: Profimedia

Dar un singur accesoriu i-a nemulțumit total pe fanii vedetei de la Hollywood. Este vorba despre o pălărie supradimensionată din paie, cu boruri foarte largi, care îi acoperea capul, fața și umerii, protejând-o de soare.

Lucrul care i-a nemulțumit pe fani a fost dimensiunea pălăriei purtate, care ar fi putut bloca vizibilitatea spectatorilor aflați în spatele ei.

„Pălăria aceea este ridicolă”, a scris un utilizator.

„De ce ar purta cineva o asemenea pălărie la un meci?”, a comentat altcineva.

„Accept doar criticile legate de faptul că le-ar putea bloca vederea celor din spatele ei. În rest, pălăria este perfectă, iar ea arată extraordinar”, a spus un al treilea fan.

„@JLo, acest tip de pălărie este nepotrivit pentru un astfel de eveniment. Ar fi trebuit să te informezi înainte”, i-a transmis alt internaut.

Ce vedete au fost prezente la Wimbledon

În tribune s-au aflat și Kate Middleton și prințul William, care și-au făcut tradiționala apariție la finala masculină de la Wimbledon, potrivit Express.co.uk. Cuplul regal a fost însoțit de prințul George și prințesa Charlotte, surprinși zâmbind și bucurându-se de atmosferă. Momentan, prințul Louis nu și-a făcut încă debutul la Wimbledon.

Jennifer Lopez a fost așezată în tribună lângă actorul Tom Hiddleston și în spatele lui Andrew Garfield. Printre invitați s-au numărat și Anna Wintour, Nicole Kidman, care a stat alături de Rami Malek, dar și Mel B, Cynthia Erivo, Dustin Hoffman, Ben Stiller, Liam Hemsworth și Lily Collins.

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