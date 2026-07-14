14 iulie, Ziua Franței. Ce înseamnă, de fapt, Căderea Bastiliei și de ce francezii nu folosesc niciodată sintagma „Bastille Day”

Pe 14 iulie, Franța își sărbătorește ziua națională, o dată cu o puternică încărcătură istorică și simbolică pentru poporul francez. Chiar dacă în multe țări această zi este cunoscută sub denumirea de „Bastille Day”, francezii nu folosesc aproape niciodată această expresie. Pentru ei, sărbătoarea poartă numele simplu de „Fête nationale” sau „le 14 Juillet”.

Data marchează două momente importante din istoria Franței. Însă cel mai cunoscut este legat de 14 iulie 1789, ziua în care mulțimea din Paris a atacat și a cucerit fortăreața Bastilia. Clădirea, folosită pe atunci drept închisoare regală, devenise un simbol al puterii absolute a monarhiei și al represiunii exercitate de regimul condus de regele Ludovic al XVI-lea.

Motivul pentru care francezii nu folosesc sintagma „Bastille Day”

Căderea Bastiliei nu a reprezentat doar eliberarea câtorva prizonieri, ci a devenit un moment definitoriu pentru Revoluția Franceză. Cucerirea fortăreței a transmis un mesaj puternic. Autoritatea regelui putea fi contestată, iar populația putea avea un rol în schimbarea ordinii politice. Evenimentul a fost considerat începutul unei perioade care avea să transforme radical Franța și să influențeze istoria Europei.

Totuși, pentru francezi, ziua de 14 iulie nu este legată exclusiv de violențele Revoluției. În anul 1880, data a fost aleasă oficial ca sărbătoare națională. Autoritățile au dorit să pună accent și pe reconciliere și unitate.

Alegerea a avut legătură și cu „Sărbătoarea Federației” din 14 iulie 1790, un eveniment dedicat reconcilierii dintre cetățeni și instituțiile statului, la un an după căderea Bastiliei.

În Franța, această zi este celebrată prin parade militare, cea mai cunoscută având loc pe bulevardul Champs-Élysées din Paris, spectacole, concerte și focuri de artificii. Cuvântul „Bastille Day”, folosit mai ales în presa și cultura anglofonă, nu este o denumire utilizată în mod obișnuit de francezi, deoarece reduce o sărbătoare națională complexă la un singur episod istoric.

Pentru francezi, 14 iulie reprezintă mai mult decât căderea unei fortărețe: este un simbol al libertății, al cetățeniei și al valorilor Republicii Franceze.

CITEȘTE ȘI: Moștenirea care dinamitează Franța! Țara luxului, zguduită de scandalul din una dintre cele mai bogate familii din lume. Stăpânii din umbră ai Franței se rup între ei

Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la dineul organizat de Emmanuel Macron. Imagini inedite de pe covorul roșu