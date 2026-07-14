Tzancă Uraganu’, devastat după moartea lui Doru de la Constanța: ”Eram prieteni buni”

Tzancă Uraganu a transmis un mesaj sfâșietor după moartea lui Doru de la Constanța. Manelistul a făcut dezvăluiri despre relația pe care o avea cu regretatul artist și despre problemele de sănătate care, spune el, i-ar fi grăbit sfârșitul.

Vestea morții lui Doru de la Constanța a căzut ca un trăsnet peste cei care l-au cunoscut. Familia este devastată, iar colegii de breaslă au început să îi aducă omagii în mediul online. Printre primii care au reacționat s-a numărat și Tzancă Uraganu, care a mărturisit că între ei exista o relație apropiată și că artistul era un om pe care îl respecta enorm.

Tzancă Uraganu, devastat după moartea lui Doru de la Constanța

Vizibil afectat, Tzancă a povestit că îl întâlnea frecvent pe Doru de la Constanța la evenimente și că de fiecare dată se salutau cu drag. Mai mult, el a spus că auzise de la persoane apropiate cântărețului că acesta se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate și că nu prea își lua tratamentul.

„Eram prieteni buni, pe unde ne vedeam ne salutam, ne luam în brațe, îmi pare rău pentru el, Dumnezeu să îl odihnească și Dumnezeu să îi dea putere familiei. Nici nu se poate discuta. Un băiat tânăr, plin de viață, am înțeles că ar fi avut niște probleme de sănătate și am auzit din surse sigure, de la prieteni comuni care stăteau cu el.

Ar fi avut probleme de sănătate, nu prea și-a ținut el tratamentul cum a trebuit (…) Nu a murit de la prostii, că băiatul era cuminte. Avea probleme de sănătate și nu le-a tratat, ferească Dumnezeu pe toată lumea (…) Dumnezeu să îl odihnească”, a spus Tzancă Uraganu, în timpul unui live, pe TikTok.

Manelistului i s-a făcut rău la o petrecere

Declarațiile artistului au stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales că, până în acest moment, cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică. Totuși, în ultimele ore au apărut informații potrivit cărora Doru de la Constanța s-ar fi confruntat de mai multă vreme cu afecțiuni la pancreas.

Manelistului i s-ar fi făcut rău la o petrecere. Acesta ar fi fost transportat de urgență la Spitalul Militar din Constanța, însă, din nefericire, medicii nu au mai reușit să îl salveze. De asemenea, apropiați ai artistului au susținut că problemele medicale îi afectaseră tot mai mult activitatea din ultima perioadă.

VEZI ȘI: De ce a murit Doru de la Constanța? S-a aflat de ce boală suferea

Imagini de la priveghiul lui Doru de la Constanța. Manelistul a murit la doar 44 de ani