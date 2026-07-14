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Artista din România care s-a împăcat cu soțul ei, la 3 luni după anunțul divorțului. Detaliul care i-a dat de gol

De: Emanuela Cristescu 14/07/2026 | 12:52
Artista din România care s-a împăcat cu soțul ei, la 3 luni după anunțul divorțului. Detaliul care i-a dat de gol
Emilia Dorobanțu s-a împăcat cu soțul ei? Detaliul care a dat-o de gol: „Oamenii de suflet fac fiecare zi mai frumoasă”
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Emilia Dorobanțu (33 de ani) pare că și-a mai dat o șansă în dragoste! La doar trei luni după ce a anunțat că mariajul ei a ajuns la final, artista este în centrul unor noi speculații. O fotografie apărută în mediul online, verigheta reapărută pe deget și aparițiile tot mai dese alături de soț au pus imediat fanii pe gânduri.

Totul a fost amplificat după ce o colegă de breaslă a publicat un mesaj care i-a făcut pe mulți să creadă că împăcarea este deja un fapt. Despărțirea de Cătălin, bărbatul alături de care a trăit aproape un deceniu și cu care are o fiică, a surprins lumea mondenă în urmă cu câteva luni. De atunci, însă, lucrurile par să fi luat o întorsătură neașteptată.

Emilia Dorobanțu s-a împăcat cu soțul ei?

Cea care a alimentat zvonurile este interpreta de muzică populară Sanda Argint. Artista s-a fotografiat alături de Emilia Dorobanțu și de soțul acesteia, iar descrierea imaginii a atras imediat atenția.

„Momente frumoase alături de colega mea dragă și soțul ei. Prietenia și oamenii de suflet fac în fiecare zi mai frumoasă”, a scris Sanda Argint, pe Facebook.

Mesajul a fost suficient pentru ca internauții să tragă concluzia că cei doi au depășit problemele din căsnicie. Mai mult decât atât, apropiații susțin că Emilia Dorobanțu și Cătălin ar fi petrecut timp împreună în ultimele luni și chiar ar fi plecat în vacanțe, semn că relația lor s-ar fi refăcut departe de ochii curioșilor.

Emilia Dorobanțu s-a împăcat cu soțul ei? Detaliul care a dat-o de gol: „Oamenii de suflet fac fiecare zi mai frumoasă”
Emilia Dorobanțu s-a împăcat cu soțul ei? Detaliul care a dat-o de gol: „Oamenii de suflet fac fiecare zi mai frumoasă”

Fanii au observat și un alt detaliu care nu a trecut deloc neobservat. Verigheta, care dispăruse după anunțul divorțului, a reapărut pe mâna cântăreței. În plus, soțul artistei este văzut din nou alături de ea la diverse evenimente, iar cei doi au fost împreună și la aniversarea fiicei lor, care a împlinit recent 10 ani.

În aceeași perioadă, Emilia Dorobanțu l-a felicitat public pe Cătălin pentru o reușită profesională, gest care a întărit și mai mult bănuielile că între ei nu mai există tensiunile din trecut.

Au avut probleme mari în căsnicie

De-a lungul timpului, interpreta nu a ascuns faptul că mariajul ei a fost pus la încercare de programul încărcat și de numeroasele deplasări impuse de carieră. Ea a mărturisit că, la început, soțului i-a fost greu să accepte ritmul vieții sale de artistă.

„La început era foarte greu ca el să înțeleagă ceea ce fac eu. Sunt plecată mai mereu de acasă, trebuie să fiu prezentă la tot felul de evenimente și ne-am înțeles foarte greu din punctul acesta de vedere. Dar a înțeles că acesta este drumul meu și dacă vrea să îmi fie alături, atunci trebuie să mă sprijine și să fie alături de mine”, a declarat artista.

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