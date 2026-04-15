Emilia Dorobanțu a confirmat divorțul de soțul ei: ”Am decis să mergem pe drumuri separate”

La scurt timp după ce s-a aflat în presă că relația cu Cătălin Tutilescu a ajuns la final, Emilia Dorobanțu a făcut o serie de dezvăluiri. Vedeta a publicat o postare pe rețelele de socializare în care a evidențiat cine și-a dorit să pună punct căsniciei.

Emilia Dorobanțu și soțul ei, Cătălin Tutilescu, au avut de-a lungul timpului o relație la distanță, organizată în funcție de locurile lor de muncă.

Artista își are reședința în Drobeta-Turnu Severin, acolo unde își desfășoară activitatea profesională și își continuă cariera muzicală, în timp ce soțul ei lucrează în București. Din acest motiv, cei doi au fost nevoiți să își împartă timpul între cele două orașe și să mențină relația la distanță.

În urmă cu o zi, CANCAN.RO a aflat că vedeta ar fi divorțat la notar de soțul ei, fiind într-o discreție totală. Mai mult, relația lor a ridicat semne de întrebare întrucât niciunul dintre ei nu a postat vreo imagine alături de celălalt în perioada sărbătorilor. Cu toate că, artista susținea că vor petrece Paștele împreună.

De-a lungul timpului, cei doi au mai fost aproape de divorț. Însă au reușit să ajungă la un numitor comun pentru binele copilului. De această dată însă, nu au mai reușit să gestioneze discuțiile și certurile, după cum a relatat artista pentru CANCAN.RO.

Ce mesaj a transmis Emilia Dorobanțu, în mediul online

Emilia Dorobanțu a ales să vorbească public despre separarea de soțul ei. Vedeta a confirmat că nu mai formează un cuplu cu Cătălin Tutilescu.

Artista nu a oferit detalii despre motivele care au dus la despărțire. Însă a subliniat că decizia a fost luată de comun acord. În același timp, Emilia Dorobanțu a precizat că își dorește să păstreze discreția în continuare. Ea preferă să își protejeze familia și viața personală de atenția publicului.

„Dragii mei, vreau să împărtășesc cu sinceritate că eu și fostul meu soț am decis să mergem pe drumuri separate. A fost o hotărâre luată de comun acord, cu respect și responsabilitate. Prioritatea noastră rămâne copilul nostru, pentru binele căruia ne dorim liniște, echilibru și discreție. Din acest motiv, nu vom face alte comentarii pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea voastră”, a scris Emilia Dorobanțu, pe rețelele de socializare.

