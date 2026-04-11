”Partajul” din divorțul momentului. Codruța Filip a plecat din căsnicia cu Valentin Sanfira doar cu hainele. Cum a fost deposedată și de mașina pe care a plătit-o de una singură

De: David Ioan 11/04/2026 | 09:16
Codruța Filip a vorbit deschis despre despărțirea de Valentin Sanfira, explicând că, înainte de semnarea actelor de divorț, a părăsit locuința comună luând cu ea doar hainele.

Artista a mărturisit că nu a fost interesată de bunurile materiale și că, după separare, a locuit o perioadă la părinți, apoi s-a mutat într-un apartament închiriat. Tot atunci și-a achiziționat și o altă mașină, în timp ce autoturismul folosit în timpul căsniciei a rămas la fostul ei soț.

Cântăreața a explicat că decizia de a pleca a venit imediat după întoarcerea dintr-o competiție, moment în care a realizat anumite lucruri care au determinat-o să își schimbe viața. Aceasta a subliniat că locuința în care au stat era pe numele lui Valentin Sanfira, însă în cei șapte ani de relație a contribuit și ea la investițiile din casă. Cu toate acestea, liniștea sufletească a fost pentru ea mai importantă decât orice obiect material.

„Eu am fost cea care a plecat de acasă. De la începutul anului nu mai stăm împreună. Eu imediat după ce m-am întors din competiție și mi-am clarificat niște lucruri și am descoperit niște lucruri, am plecat. Valentin o cumpărase dinainte, era pe numele lui casa. Bineînțeles că am muncit și eu enorm în casa respectivă. În 7 ani de zile e evident că investești și așa mai departe. Există momente în viață în care efectiv lucrurile materiale sunt pe ultimul loc. Nu îți trebuie nimic altceva. Dacă nu ai liniște sufletească, liniște interioară parcă nu ai nimic, toate celelate pălesc. Nu mi-a păsat de absolut nimic. Nu m-a interesat că plec doar cu hainele că doar cu hainele am plecat, nu m-a interesat absolut nimic din toate aceste lucruri. Într-un apartament cu chirie (n.r s-a mutat) și mi-am luat și mașină nouă. A rămas la el (n.r. vechea mașină). Au fost și acolo niște discuții în care nu aș vrea să intru, tot ce pot să spun este că și mașina pe care eu o conduceam era pe firma lui. Am decis de fiecare dată să-mi plătesc absolut tot ce folosesc, rate și a fost o discuție acolo prin intermediul căreia mașina nu trebuia să ajungă la mine chiar și cu toate acestea”.

În legătură cu acest subiect, Florin Burcescu a intervenit în emisiunea lui Dan Capatos, afirmând că situația dintre cei doi foști soți este deja clarificată, inclusiv din punct de vedere financiar. Acesta a precizat că nu vede motivul pentru care ar mai exista un proces, având în vedere că nu au avut multe bunuri de împărțit.

„S-au clarificat toate lucrurile și financiar și tot. S-a elucidat orice neplăcere și s-a încheiat. Acum nu aș vedea de ce să mai existe un process. Din câte știu eu, nu au avut ce să împart foarte mult. Ea a plecat cu partea ei. Codruța a spus în podcastul respectiv că ea avea o mașină, şi că mașina era luată în leasing pe firma lui Valentin, în timp ce ea își plătea leasingul singură.”

